Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Таунхаус
  5. Гараж

Таунхаусы с гаражом в ОАЭ

Дубай
10
Абу-Даби
15
Абу-Даби
18
Шарджа
37
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Площадь 532 м²
Количество этажей 3
$2,12 млн
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$475,347
Оставить заявку
Таунхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$1,99 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
$336,508
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
$454,293
Оставить заявку
Таунхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать на природный остров, где любое занятие под солнцем находится всего в нескол…
$531,695
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$427,159
Оставить заявку
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 293 м²
В комплексе Jouri Hills широкая линейка лотов: от таунхаусов с 3-мя спальнями от до больших …
$1,16 млн
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
$933,708
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
$454,293
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 294 м²
Количество этажей 2
$1,09 млн
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
$499,045
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Bloom is the place to own! “As the name suggests your life will be in BLOOM” The property a…
$986,950
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$701,587
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
$1,02 млн
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Идеальный однорядный дом для вас и вашей семьи Дома с продуманной отделкой, качественной …
$518,727
Оставить заявку
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 371 м²
Количество этажей 2
$1,45 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Ibiza — это новый кластер роскошных таунхаусов в известном коммьюнити DAMAC Lagoons DUBAI в …
$585,109
Оставить заявку

Параметры недвижимости в ОАЭ

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти