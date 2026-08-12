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Таунхаусы с бассейном в ОАЭ

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Sobha Sanctuary - 4 BR таунхаус в The WillowsПросторная вилла с 4 спальнями Center Garden (T…
$1,11 млн
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Застройщик
Sobha Realty
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Таунхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Приветствую ! Отличное предложение: стартует продажа таунхаусов с 3 и 4 спальнями от надеж…
$736,986
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