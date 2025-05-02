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Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$181,871
08.05.2025
$181,871
07.05.2025
$182,498
;
6
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ID: 25883
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In CRM: 2451807
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Floarea Skies — новый жилой проект премиум-класса в сердце района Jumeirah Village Circle (JVC), District 10, одного из самых перспективных и уютных районов Дубая. Этот архитектурный шедевр от Mashriq Elite Developments, компании с безупречной репутацией и высоким стандартом качества, представляет собой 19-этажное здание.

Проект создан для тех, кто ценит эстетику и функциональность. Просторные студии и апартаменты с 1-2 спальнями — все резиденции выполнены с вниманием к каждой детали. Стильная гостиная — место, где приятно проводить вечера в кругу близких или уединиться с книгой. Спальни предлагают абсолютный комфорт и визуальную эстетику, а современные кухни вдохновляют на кулинарные эксперименты. Элегантные планировки, панорамные окна, европейская сантехника, стильные гардеробы — все здесь создает атмосферу уюта и статуса, а интеллектуальные технологии, включая умный дом с управлением через Alexa, делают жизнь максимально удобной и современной.

Здесь есть всё для семейного отдыха и полноценной жизни: детский бассейн, безопасные зоны для игр, а также инфинити-бассейн на крыше с потрясающими видами. Для любителей спокойного досуга предусмотрены библиотека, зона настольных игр, пространство для медитации и лаунж-зоны, создающие идеальные условия для полноценного отдыха. Резиденты могут поиграть в мини-гольф, потренироваться в современном спортзале, а также насладиться вечерним отдыхом в зоне барбекю или прогулкой по японскому саду.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Зона барбекю
  • Японский сад
  • Библиотека
  • Мини-гольф
  • Спортивный зал

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Встроенная кухня, умный дом, умный замок, сантехника.

Расположение и объекты поблизости

Рядом планируется открытие станции метро (фиолетовая ветка), легкий доступ к въезду и выезду из JVC, рядом расположены престижные школы, торговые центры, кафе, салоны и зоны для отдыха. Это не только комфортное жилье, но и перспективная инвестиция: район стремительно развивается, а спрос на качественную недвижимость в JVC стабильно растёт.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$181,871
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