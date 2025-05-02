Жилой комплекс Новый комплекс Floarea Skies с бассейнами, садом и полем для мини-гольфа, JVC, Дубай, ОАЭ

Floarea Skies — новый жилой проект премиум-класса в сердце района Jumeirah Village Circle (JVC), District 10, одного из самых перспективных и уютных районов Дубая. Этот архитектурный шедевр от Mashriq Elite Developments, компании с безупречной репутацией и высоким стандартом качества, представляет собой 19-этажное здание.

Проект создан для тех, кто ценит эстетику и функциональность. Просторные студии и апартаменты с 1-2 спальнями — все резиденции выполнены с вниманием к каждой детали. Стильная гостиная — место, где приятно проводить вечера в кругу близких или уединиться с книгой. Спальни предлагают абсолютный комфорт и визуальную эстетику, а современные кухни вдохновляют на кулинарные эксперименты. Элегантные планировки, панорамные окна, европейская сантехника, стильные гардеробы — все здесь создает атмосферу уюта и статуса, а интеллектуальные технологии, включая умный дом с управлением через Alexa, делают жизнь максимально удобной и современной.

Здесь есть всё для семейного отдыха и полноценной жизни: детский бассейн, безопасные зоны для игр, а также инфинити-бассейн на крыше с потрясающими видами. Для любителей спокойного досуга предусмотрены библиотека, зона настольных игр, пространство для медитации и лаунж-зоны, создающие идеальные условия для полноценного отдыха. Резиденты могут поиграть в мини-гольф, потренироваться в современном спортзале, а также насладиться вечерним отдыхом в зоне барбекю или прогулкой по японскому саду.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Зона барбекю

Японский сад

Библиотека

Мини-гольф

Спортивный зал

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка: 50/50

Особенности квартир

Встроенная кухня, умный дом, умный замок, сантехника.

Расположение и объекты поблизости

Рядом планируется открытие станции метро (фиолетовая ветка), легкий доступ к въезду и выезду из JVC, рядом расположены престижные школы, торговые центры, кафе, салоны и зоны для отдыха. Это не только комфортное жилье, но и перспективная инвестиция: район стремительно развивается, а спрос на качественную недвижимость в JVC стабильно растёт.