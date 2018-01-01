Thoe developer COTE D’AZUR

РАЗРАБОТЧИК THOE - ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

«Сердце Европы» — это место, состоящее из 6 островов, расположенных на фоне Мировых островов в Дубае.

*Сердце Европы предлагает :-*

Для инвесторов:

✅*Гарантированная чистая рентабельность инвестиций в размере 8,33% (написано на SPA) в течение 12 лет*

✅Без платы за обслуживание и скрытых платежей.

✅14 дней бесплатного проживания в году



Ниже детали нашего проекта:

*1. Отель ЛАЗУРНЫЙ ЛАЗУР*

- Монако (дата завершения: декабрь 2022 г.)

- Ницца (дата завершения: 3 квартал 2023 г.)

- Канны (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.)

Сен-Тропе (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.)

Цена — от 1,55 миллиона до 12 миллионов.

План оплаты:

Первоначальный взнос: 40%

Через 4 месяца: 20%

Через 8 месяцев: 20%

Через 12 месяцев: 20%