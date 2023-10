Thoe developer COTE D’AZUR

Дубай, ОАЭ

от €1,25 млн

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Jouri Hills – новый комплекс роскошных резиденций, который разместится среди полей для гольфа чемпионского класса в эксклюзивном закрытом сообществе Jumeirah Golf Estates. Это первый проект на территории Дубая от девелопера Arada, который ранее запустил строительство трех комьюнити премиум-сегмента в Шардже. Jouri Hills будет включать в себя 300 элитных резиденций: таунхаусы с 3-4 спальнями, стандартные и фирменные виллы с пятью спальнями, а также лимитированную коллекцию эксклюзивных особняков с шестью спальнями. Все типы недвижимости отличаются современной архитектурой, просторными помещениями, первоклассной отделкой и использованием технологий «умного дома» для максимального комфорта и безопасности жильцов. Для каждой резиденции предусмотрены собственный сад и просторные террасы, в виллах и таунхаусах будет оборудован гараж на два автомобиля. Внутри жилого комплекса для резидентов Jouri Hills будут созданы удобства мирового уровня: - тренажерный зал Wellfit; - скейт-парк; - амфитеатр; - футбольное поле; - баскетбольная площадка; - корт для игры в падел-теннис; - беговая дорожка; - велосипедная дорожка; - детская игровая зона; - два парка с бассейном и детской площадкой. Расположение: Проект Jouri Hills расположен в охраняемом закрытом комьюнити Jumeirah Golf Estates, в непосредственной близости от полей для гольфа. Рядом с жилым комплексом пролегает крупное шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, открывающее резидентам легкий доступ к ключевым районам эмирата. В радиусе 10–15 минут езды от Jouri Hills представлен широкий выбор учебных и медицинских учреждений, который особенно оценят семьи с детьми: - детские сады Gummy Bear Nursery, Kids Kingdom Nursery School IMPZ, IDEA ELC, Victory Heights Foundation Stage, Chubby Cheeks Nursery, Kinder Castle Nursery, The Wonder Years Nursery, Emirates British Nursery – Dubai Motor City; - школы Bright Riders School Dubai, Nibras International School Dubai, Renaissance School, The Royal Grammar School Guildford Dubai, Dwight School Dubai; - колледж Nest Academy School of Film and Design (WeTel TV); - больницы NMC Specialty Hospital – Dubai Investments Park, Al Shifa Al Khaleeji Medical Center LLC. BR, Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center – Motor City, Mediclinic Parkview Hospital. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!