Thoe developer COTE D’AZUR

Дубай, ОАЭ
Сдача в: 2025
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок!
Jouri Hills – новый комплекс роскошных резиденций, который разместится среди полей для гольфа чемпионского класса в эксклюзивном закрытом сообществе Jumeirah Golf Estates. Это первый проект на территории Дубая от девелопера Arada, который ранее запустил строительство трех комьюнити премиум-сегмента в Шардже.
Jouri Hills будет включать в себя 300 элитных резиденций: таунхаусы с 3-4 спальнями, стандартные и фирменные виллы с пятью спальнями, а также лимитированную коллекцию эксклюзивных особняков с шестью спальнями.
Все типы недвижимости отличаются современной архитектурой, просторными помещениями, первоклассной отделкой и использованием технологий «умного дома» для максимального комфорта и безопасности жильцов. Для каждой резиденции предусмотрены собственный сад и просторные террасы, в виллах и таунхаусах будет оборудован гараж на два автомобиля.
Внутри жилого комплекса для резидентов Jouri Hills будут созданы удобства мирового уровня:
- тренажерный зал Wellfit;
- скейт-парк;
- амфитеатр;
- футбольное поле;
- баскетбольная площадка;
- корт для игры в падел-теннис;
- беговая дорожка;
- велосипедная дорожка;
- детская игровая зона;
- два парка с бассейном и детской площадкой.
Расположение:
Проект Jouri Hills расположен в охраняемом закрытом комьюнити Jumeirah Golf Estates, в непосредственной близости от полей для гольфа. Рядом с жилым комплексом пролегает крупное шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, открывающее резидентам легкий доступ к ключевым районам эмирата.
В радиусе 10–15 минут езды от Jouri Hills представлен широкий выбор учебных и медицинских учреждений, который особенно оценят семьи с детьми:
- детские сады Gummy Bear Nursery, Kids Kingdom Nursery School IMPZ, IDEA ELC, Victory Heights Foundation Stage, Chubby Cheeks Nursery, Kinder Castle Nursery, The Wonder Years Nursery, Emirates British Nursery – Dubai Motor City;
- школы Bright Riders School Dubai, Nibras International School Dubai, Renaissance School, The Royal Grammar School Guildford Dubai, Dwight School Dubai;
- колледж Nest Academy School of Film and Design (WeTel TV);
- больницы NMC Specialty Hospital – Dubai Investments Park, Al Shifa Al Khaleeji Medical Center LLC. BR, Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center – Motor City, Mediclinic Parkview Hospital.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!