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Thoe developer COTE D’AZUR

Дубай, ОАЭ
от
€401,480
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18
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О комплексе

РАЗРАБОТЧИК THOE - ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ

«Сердце Европы» — это место, состоящее из 6 островов, расположенных на фоне Мировых островов в Дубае.

*Сердце Европы предлагает :-*

Для инвесторов:
✅*Гарантированная чистая рентабельность инвестиций в размере 8,33% (написано на SPA) в течение 12 лет*
✅Без платы за обслуживание и скрытых платежей.
✅14 дней бесплатного проживания в году
 

Ниже детали нашего проекта:
*1. Отель ЛАЗУРНЫЙ ЛАЗУР*

- Монако (дата завершения: декабрь 2022 г.)
- Ницца (дата завершения: 3 квартал 2023 г.)
- Канны (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.)
Сен-Тропе (дата завершения: четвертый квартал 2023 г.)
Цена — от 1,55 миллиона до 12 миллионов.

План оплаты:
Первоначальный взнос: 40%
Через 4 месяца: 20%
Через 8 месяцев: 20%
Через 12 месяцев: 20%

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м²
Цена за м², EUR Цена по запросу
Цена квартиры, EUR 401 480
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Thoe developer COTE D’AZUR
Дубай, ОАЭ
от
€401,480
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Вилла Expo Golf Villas, DUBAI SOUTH
Вилла Expo Golf Villas, DUBAI SOUTH
Дубай, ОАЭ
от
€421,998
Агентство: Coin real estate group
технические характеристики Тип - Вилла Размер - 1800 кв. Футов Количество спален - 3 Количество ванных комнат - 4  36 минут от центра города 40 минут от аэропорта без мебели вакантный Доход от аренды ( P / A ): 28 000 долларов США Особенности и удобства 2 балкона терраса 2 автостоянки Рядом с удобствами Закрытое сообщество Зона плавания  Детская игровая площадка Торговые центры и рестораны мирового курса Пешком до 18-луночного поля для гольфа Championship 7 минут от терминала Al Maktoum Worldwide Air  Парки, сады и общественный центр Рядом со школами, колледжами, центрами здравоохранения   О районе   Expo Golf Villas - новаторский проект Emaar - настоящая ода светлому будущему Дубая. Расположенные всего в нескольких минутах от Экспо 2020, поля для гольфа Championship и предстоящего глобального авиационного центра, аэропорта Аль Мактум, Expo Golf Villas - фантастическая инвестиционная возможность для взыскательного инвестора.  
Вилла Jouri Hills
Вилла Jouri Hills
Дубай, ОАЭ
от
€1,25 млн
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Jouri Hills – новый комплекс роскошных резиденций, который разместится среди полей для гольфа чемпионского класса в эксклюзивном закрытом сообществе Jumeirah Golf Estates. Это первый проект на территории Дубая от девелопера Arada, который ранее запустил строительство трех комьюнити премиум-сегмента в Шардже. Jouri Hills будет включать в себя 300 элитных резиденций: таунхаусы с 3-4 спальнями, стандартные и фирменные виллы с пятью спальнями, а также лимитированную коллекцию эксклюзивных особняков с шестью спальнями. Все типы недвижимости отличаются современной архитектурой, просторными помещениями, первоклассной отделкой и использованием технологий «умного дома» для максимального комфорта и безопасности жильцов. Для каждой резиденции предусмотрены собственный сад и просторные террасы, в виллах и таунхаусах будет оборудован гараж на два автомобиля. Внутри жилого комплекса для резидентов Jouri Hills будут созданы удобства мирового уровня: - тренажерный зал Wellfit; - скейт-парк; - амфитеатр; - футбольное поле; - баскетбольная площадка; - корт для игры в падел-теннис; - беговая дорожка; - велосипедная дорожка; - детская игровая зона; - два парка с бассейном и детской площадкой. Расположение: Проект Jouri Hills расположен в охраняемом закрытом комьюнити Jumeirah Golf Estates, в непосредственной близости от полей для гольфа. Рядом с жилым комплексом пролегает крупное шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, открывающее резидентам легкий доступ к ключевым районам эмирата. В радиусе 10–15 минут езды от Jouri Hills представлен широкий выбор учебных и медицинских учреждений, который особенно оценят семьи с детьми: - детские сады Gummy Bear Nursery, Kids Kingdom Nursery School IMPZ, IDEA ELC, Victory Heights Foundation Stage, Chubby Cheeks Nursery, Kinder Castle Nursery, The Wonder Years Nursery, Emirates British Nursery – Dubai Motor City; - школы Bright Riders School Dubai, Nibras International School Dubai, Renaissance School, The Royal Grammar School Guildford Dubai, Dwight School Dubai; - колледж Nest Academy School of Film and Design (WeTel TV); - больницы NMC Specialty Hospital – Dubai Investments Park, Al Shifa Al Khaleeji Medical Center LLC. BR, Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center – Motor City, Mediclinic Parkview Hospital. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
Вилла Лагуны Дамак
Вилла Лагуны Дамак
Дубай, ОАЭ
от
€521,232
Сдача в: 2024
Агентство: DOM REAL ESTATE
Santorini Сделка: Продажа Категория: Таунхаус Спальни: 4 Ванные комнаты: 5 Просмотр: просмотр сообщества Парковка: 2 С мебелью: Без мебели Балкон: Да Доступность: вне плана, передача октябрь 2024 г.
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