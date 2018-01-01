Четырёхкомнатная новая квартира в прибрежном комплексе премиум класса BlueWaters Bay с уникальным расположением, район JBR, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
186 м²
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Park Towers — это комплекс из двух башен, Park Tower 1 и Park Tower 2. Это уникальное сооружение, спроектированное Gensler MDS Architects. Каждая башня состоит из 49 этажей и обеспечит завораживающим панорамным видом на финансовый центр. Здания оборудованы лучшими удобствами для комфортного проживания. Скоростные лифты обеспечат минимальное время ожидания. В здание установлена центральная система кондиционирования и бесплатный Wi-Fi. Фитнес-центр, бассейн с регулируемой температурой, площадки для барбекю и теннисный корт доступны для жителей и гостей. Жители могут воспользоваться стоянкой или припарковать машину рядом со зданием на улице. Здание находится под круглосуточной охраной.
Park Towers расположены в DIFC. Это финансовый центр, где можно найти не только коммерческую, но и жилую недвижимость. DIFC является местом скопления многих популярных галерей, культурных центров, ресторанов и кафе, что делает его отличным выбором для тех, кто ведет активный образ жизни и любит быть в центре самых ярких событий. В районе есть все необходимое для комфортного проживания: магазины, медицинские учреждения, банки и многое другое. В DIFC расположены офисы многих компаний, поэтому приобрести здесь недвижимость будет отличным решением, так как добираться до работы не составит труда. Здесь очень хорошо развит общественный транспорт, рядом много автобусных остановок и 2 станции метро: Emirates Towers и Financial Center.
Park Towers состоит из квартир-студий, апартаментов с 1, 2, 3 спальнями. Каждая квартира имеет удобную планировку. В квартирах качественная отделка и сантехника. Просторные комнаты частично меблированы, а в спальнях есть встроенные шкафы. Большие гостиные и оборудованные кухни сделают ваше пребывание более комфортным. С просторного балкона открывается захватывающий вид.
Инфраструктура:
Вокруг Park Towers расположено несколько знаковых достопримечательностей DIFC и Дубая, посмотреть на которые съезжаются туристы со всего мира. Одна из таких достопримечательностей — знаменитый небоскреб Burj Khalifa, который находится всего в 6 минутах езды от здания. Еще одно известное место — Burj Al Arab, которое находится всего в 15 минутах езды. В 7 минутах езды находится завораживающий The Dubai Fountain, где Вы можете насладиться великолепными танцующими фонтанами. Также здесь находится одна из самых известных галерей в этом районе — Empty Quarter, в которой проводится множество различных выставок.
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