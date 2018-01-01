Четырёхкомнатная новая квартира в прибрежном комплексе премиум класса BlueWaters Bay с уникальным расположением, район JBR, Дубай, ОАЭ

Рукотворный остров Bluewaters — одно из самых красивых и модных мест Дубая с множеством стильных заведений и живописной набережной. Из квартир открываются виды на остров Bluewaters и самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai с одной стороны, а также на пляж и город — с другой.

Элитный комплекс предлагает развитую инфраструктуру своим жильцам, включая взрослый и детский бассейн, благоустроенную зеленую территорию, пешеходные дорожки, спортивную площадку, теннисный корт, зоны отдыха и многое другое.

Преимущества

В районе самый высокий спрос на квартиры c 2-3 спальнями, так как в основном здесь живут семьями.

Из-за большого спроса застройщик продаёт этот проект по принципу лотереи. У вас есть уникальная возможность приобрести квартиру с Tranio без лотереи ниже среднерыночной цены.

Банкомат - 750 м

Аптека - 1 км

Школа - 8 км

Бурдж-Халифа - 24 км

Аэропорт - 37 км

Расположение и объекты поблизости