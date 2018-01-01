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Четырёхкомнатная новая квартира в прибрежном комплексе премиум класса BlueWaters Bay с уникальным расположением, район JBR, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€2,12 млн
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20
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О комплексе

Рукотворный остров Bluewaters — одно из самых красивых и модных мест Дубая с множеством стильных заведений и живописной набережной. Из квартир открываются виды на остров Bluewaters и самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai с одной стороны, а также на пляж и город — с другой.

Элитный комплекс предлагает развитую инфраструктуру своим жильцам, включая взрослый и детский бассейн, благоустроенную зеленую территорию, пешеходные дорожки, спортивную площадку, теннисный корт, зоны отдыха и многое другое.

Преимущества

В районе самый высокий спрос на квартиры c 2-3 спальнями, так как в основном здесь живут семьями.

Из-за большого спроса застройщик продаёт этот проект по принципу лотереи. У вас есть уникальная возможность приобрести квартиру с Tranio без лотереи ниже среднерыночной цены.

Расположение и объекты поблизости
  • Банкомат - 750 м
  • Аптека - 1 км
  • Школа - 8 км
  • Бурдж-Халифа - 24 км
  • Аэропорт - 37 км
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Четырёхкомнатная новая квартира в прибрежном комплексе премиум класса BlueWaters Bay с уникальным расположением, район JBR, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€2,12 млн
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Расположенный на полуострове в престижном районе Бизнес-Бэй, проект выделяется обилием зеленых насаждений, парков, беговых и прогулочных дорожек и других удобств для жизни и отдыха. Одной из ключевых особенностей является набережная с ресторанами, магазинами, садами и парками. На полуострове будет создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. В пешей доступности супермаркеты, бутики, салоны, кафе и рестораны. Также на территории острова будет теннисный корт, сквош-корт, баскетбольная площадка и скейт-парк. Преимущества Компания Select Group, девелопер проекта, основана в 2002 году и известна такими проектами, как Studio One, Jumeirah Living Marina Gate, Marina Gate и др. Select Group удостоена множества наград, в том числе как лучший застройщик элитной и жилой высотной недвижимости. Расположение и объекты поблизости Расположенный у Дубайского канала, рядом с Sheikh Zayed Rd и Al Khail Rd, в пешей доступности от станции метро Business Bay, проект располагает удобной транспортной доступностью и на личном автомобиле, и на общественном или водном транспорте. До ключевых районов Дубая — Даунтаун, DIFC, аэропорт, можно добраться за 10–15 минут. Расстояния: 800 метров до Bay Avenue Mall 850 метров до Sheikh Zayed Road 1 км до станции метро Business Bay 1,9 км до Бурдж-Халифы 2,2 км до Dubai Mall 3,7 км до DIFC 14,6 км до аэропорта Дубай (15 минут на машине)
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Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Park Towers — это комплекс из двух башен, Park Tower 1 и Park Tower 2. Это уникальное сооружение, спроектированное Gensler MDS Architects. Каждая башня состоит из 49 этажей и обеспечит завораживающим панорамным видом на финансовый центр. Здания оборудованы лучшими удобствами для комфортного проживания. Скоростные лифты обеспечат минимальное время ожидания. В здание установлена центральная система кондиционирования и бесплатный Wi-Fi. Фитнес-центр, бассейн с регулируемой температурой, площадки для барбекю и теннисный корт доступны для жителей и гостей. Жители могут воспользоваться стоянкой или припарковать машину рядом со зданием на улице. Здание находится под круглосуточной охраной. Park Towers расположены в DIFC. Это финансовый центр, где можно найти не только коммерческую, но и жилую недвижимость. DIFC является местом скопления многих популярных галерей, культурных центров, ресторанов и кафе, что делает его отличным выбором для тех, кто ведет активный образ жизни и любит быть в центре самых ярких событий. В районе есть все необходимое для комфортного проживания: магазины, медицинские учреждения, банки и многое другое. В DIFC расположены офисы многих компаний, поэтому приобрести здесь недвижимость будет отличным решением, так как добираться до работы не составит труда. Здесь очень хорошо развит общественный транспорт, рядом много автобусных остановок и 2 станции метро: Emirates Towers и Financial Center. Park Towers состоит из квартир-студий, апартаментов с 1, 2, 3 спальнями. Каждая квартира имеет удобную планировку. В квартирах качественная отделка и сантехника. Просторные комнаты частично меблированы, а в спальнях есть встроенные шкафы. Большие гостиные и оборудованные кухни сделают ваше пребывание более комфортным. С просторного балкона открывается захватывающий вид. Инфраструктура: Вокруг Park Towers расположено несколько знаковых достопримечательностей DIFC и Дубая, посмотреть на которые съезжаются туристы со всего мира. Одна из таких достопримечательностей — знаменитый небоскреб Burj Khalifa, который находится всего в 6 минутах езды от здания. Еще одно известное место — Burj Al Arab, которое находится всего в 15 минутах езды. В 7 минутах езды находится завораживающий The Dubai Fountain, где Вы можете насладиться великолепными танцующими фонтанами. Также здесь находится одна из самых известных галерей в этом районе — Empty Quarter, в которой проводится множество различных выставок. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
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