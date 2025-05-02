Жилой комплекс Новый жилой комплекс DG Villas с бассейнами, полями для гольфа, академиями тенниса и гольфа, Jumeirah Golf Estate, Дубай, ОАЭ

DG Villas – эксклюзивное сообщество в Jumeirah Golf Estates, престижном жилом районе, где элегантность сочетается с безмятежностью. Этот уникальный проект создан для тех, кто ценит природу, комфорт и первоклассный уровень жизни. Окруженный двумя полями для гольфа мирового уровня, проект предлагает не просто жилье, а исключительный стиль жизни, наполненный роскошью. К приобретению доступны виллы с 4 и 5 спальнями.

Представьте себе утро, когда вы выходите на террасу и наслаждаетесь панорамными видами на зеленые холмы гольф-полей, а легкий бриз наполняет воздух свежестью. Дети радостно бегут на игровые площадки, а вы начинаете день с занятий в фитнес-центре премиум-класса или на теннисном корте международного уровня. Здесь расположены два легендарных поля – Earth Course и Fire Course. Для тех, кто стремится совершенствовать свои навыки, открыта академия Tommy Fleetwood Academy, где квалифицированные тренеры помогут вам вывести игру в гольф на новый уровень. Помимо гольф-клуба, резидентам доступны теннисная академия Tennis 360 с индивидуальными и групповыми тренировками, профессиональные корты для падел-тенниса, беговые и велосипедные дорожки, а также современные тренажерные залы. Любители отдыха у воды оценят просторный бассейн.

Центром социальной жизни сообщества является клубный дом с ресторанами высокой кухни, лаунж-зонами и SPA-центром. Здесь можно насладиться изысканными блюдами, провести вечер в уютной атмосфере, организовать частные мероприятия или просто расслабиться после напряженного дня. Для удобства резидентов на территории комплекса расположены бутики, супермаркеты, торговые галереи и зоны для отдыха.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Два поля для гольфа

Теннисные и гольф-академии

Спа

Теннисные корты

Фитнес-центр

Детские игровые площадки

Парки

Клубный дом

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

Без мебели. Входит техника: Bosch, Siemens.

Dubai Hills Mall - 10 минут

Mall of the Emirates - 18 минут

Пальма Джумейра - 20 минут

Дубай Марина - 23 минуты

Даунтаун Дубай - 25 минут

Школы - 13 минут

Шейх-Зайед-Роад - 15 минут

Расположение и объекты поблизости