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  3. Жилой комплекс Новый жилой комплекс DG Villas с бассейнами, полями для гольфа, академиями тенниса и гольфа, Jumeirah Golf Estate, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый жилой комплекс DG Villas с бассейнами, полями для гольфа, академиями тенниса и гольфа, Jumeirah Golf Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,61 млн
14.04.2025
$1,60 млн
13.04.2025
$1,60 млн
12.04.2025
$1,60 млн
11.04.2025
$1,64 млн
10.04.2025
$1,65 млн
09.04.2025
$1,65 млн
08.04.2025
$1,65 млн
06.04.2025
$1,65 млн
05.04.2025
$1,64 млн
04.04.2025
$1,66 млн
03.04.2025
$1,68 млн
02.04.2025
$1,68 млн
01.04.2025
$1,67 млн
30.03.2025
$1,67 млн
29.03.2025
$1,68 млн
28.03.2025
$1,68 млн
27.03.2025
$1,68 млн
26.03.2025
$1,68 млн
25.03.2025
$1,67 млн
24.03.2025
$1,67 млн
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18
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25352
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441358
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

DG Villas – эксклюзивное сообщество в Jumeirah Golf Estates, престижном жилом районе, где элегантность сочетается с безмятежностью. Этот уникальный проект создан для тех, кто ценит природу, комфорт и первоклассный уровень жизни. Окруженный двумя полями для гольфа мирового уровня, проект предлагает не просто жилье, а исключительный стиль жизни, наполненный роскошью. К приобретению доступны виллы с 4 и 5 спальнями.

Представьте себе утро, когда вы выходите на террасу и наслаждаетесь панорамными видами на зеленые холмы гольф-полей, а легкий бриз наполняет воздух свежестью. Дети радостно бегут на игровые площадки, а вы начинаете день с занятий в фитнес-центре премиум-класса или на теннисном корте международного уровня. Здесь расположены два легендарных поля – Earth Course и Fire Course. Для тех, кто стремится совершенствовать свои навыки, открыта академия Tommy Fleetwood Academy, где квалифицированные тренеры помогут вам вывести игру в гольф на новый уровень. Помимо гольф-клуба, резидентам доступны теннисная академия Tennis 360 с индивидуальными и групповыми тренировками, профессиональные корты для падел-тенниса, беговые и велосипедные дорожки, а также современные тренажерные залы. Любители отдыха у воды оценят просторный бассейн.

Центром социальной жизни сообщества является клубный дом с ресторанами высокой кухни, лаунж-зонами и SPA-центром. Здесь можно насладиться изысканными блюдами, провести вечер в уютной атмосфере, организовать частные мероприятия или просто расслабиться после напряженного дня. Для удобства резидентов на территории комплекса расположены бутики, супермаркеты, торговые галереи и зоны для отдыха.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Два поля для гольфа
  • Теннисные и гольф-академии
  • Спа
  • Теннисные корты
  • Фитнес-центр
  • Детские игровые площадки
  • Парки
  • Клубный дом

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка (60/40)

Особенности квартир

Без мебели. Входит техника: Bosch, Siemens.

Расположение и объекты поблизости
  • Dubai Hills Mall - 10 минут
  • Mall of the Emirates - 18 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
  • Дубай Марина - 23 минуты
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Школы - 13 минут
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс DG Villas с бассейнами, полями для гольфа, академиями тенниса и гольфа, Jumeirah Golf Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,61 млн
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