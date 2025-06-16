  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Квартира в новостройке Престижные квартиры на побережье на острове Пальма Джумейра

Квартира в новостройке Престижные квартиры на побережье на острове Пальма Джумейра

Дубай, ОАЭ
от
$13,60 млн
;
32
ID: 27612
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Роскошные квартиры на берегу моря на острове Пальма Джумейра в Дубае

Откройте для себя роскошную жизнь в эксклюзивных квартирах на берегу моря, расположенных на знаменитом острове Пальма Джумейра в Дубае. Из каждой квартиры открывается захватывающий панорамный вид на Персидский залив. Просторные планировки и элегантный интерьер сочетают комфорт и стиль, создавая идеальные условия для проживания. В некоторых квартирах предусмотрены собственные бассейны, благоустроенные террасы и панорамные окна, что позволяет наслаждаться гармонией внутреннего и внешнего пространства. Жильцы могут воспользоваться удобствами мирового уровня, такими как 50-метровый бассейн, современный фитнес-центр, велнес-центр, частный кинотеатр и уютные зоны отдыха. Всё это способствует курортному образу жизни в одном из самых престижных районов Дубая.

Квартиры на продажу в Дубае, Пальма Джумейра, расположены всего в 2 минутах от набережной The Boardwalk, в 5 минутах от отеля Atlantis The Palm, в 10 минутах от The Pointe, в 15 минутах от торгового центра Nakheel Mall, в 15 минутах от Dubai Marina и в 20 минутах от Dubai Harbour. Ключевые достопримечательности, такие как Burj Al Arab, Ain Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa, находятся в 25-30 минутах езды. Также в удобном доступе находится международный аэропорт Дубая.

Этот проект предлагает уникальные квартиры с потрясающими панорамными видами, собственными бассейнами и удобствами мирового класса, позволяя жильцам наслаждаться комфортом и эксклюзивностью, при этом находясь в центре всех ключевых мест, магазинов и ресторанов города.

Инфраструктура проекта включает в себя 50-метровый бассейн, полностью оборудованный фитнес-центр, спа- и велнес-центр, частный кинотеатр, общие лаундж-зоны и благоустроенные открытые площадки, которые обеспечат максимальное расслабление и роскошную атмосферу для каждого жителя.


DXB-00289

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

