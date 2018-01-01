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Maimoon Gardens – это новый жилой комплекс, который относится к категории элитной недвижимости Дубая и разрабатывается компанией Fakhruddin Properties. Комплекс будет состоять из двух 50-этажных башен с общей зоной на подиуме. Здание разместится в районе Jumeirah Village Circle (JVC) рядом с торговым центром Circle Mall и выездом на крупную автомагистраль.



В новом жилом комплексе будут располагаться торговые и офисные помещения, студии, а также имеющие от одной до трех спален апартаменты с разными вариантами планировок. В студиях предусмотрены открытая кухня, один санузел, общая зона спальни и гостиной, уютный балкон. В планировке апартаментов с одной спальней имеется кухня открытого типа, один санузел, общая зона столовой и гостиной, а также балкон. В квартирах с двумя и тремя спальнями будет кухня открытого типа с островом, помещение для установки стиральной машины, два или три санузла, столовая и гостиная с выходом на балкон.



На территории жилого комплекса будут доступны различные удобства. В том числе:



- открытый бассейн с зоной отдыха у воды;

- ландшафтные сады;

- зоны отдыха в окружении деревьев на открытом подиуме;

- детские площадки;

- фитнес-залы;

- открытые спортивные площадки;

- крытая парковка;

- волейбольная площадка;

- баскетбольная площадка;

- уютная озелененная зона для медитации;

- магазины.



Расположение:



Maimoon Gardens находится в популярном жилом районе Дубая ‒ JVC ‒ с отличной инфраструктурой. Здесь работает общественный транспорт, есть несколько парков, множество магазинов, ресторанов и большой торговый центр.



Благодаря близости нового комплекса к крупной дорожной развязке будущие жители смогут быстро добираться до ключевых районов эмирата. Например, за 20 минут можно доехать на автомобиле до популярного района Downtown Dubai с самым высоким в мире небоскребом Burj Khalifa. Всего 10 минут потребуется на дорогу до пляжа Sufouh Beach с белоснежным песком и прекрасными условиями для морского отдыха.



Экономическая привлекательность:



- Комиссия 0%;

- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;

- Рентабельность инвестиций от 7%;

- Беспроцентная рассрочка;

- Высокий спрос арендаторов;

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- Безопасная сделка.



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- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.

- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.

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- Работаем без комиссии.



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