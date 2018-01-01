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Maimoon Gardens

Дубай, ОАЭ
от
€374,510
;
8
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О комплексе

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Maimoon Gardens – это новый жилой комплекс, который относится к категории элитной недвижимости Дубая и разрабатывается компанией Fakhruddin Properties. Комплекс будет состоять из двух 50-этажных башен с общей зоной на подиуме. Здание разместится в районе Jumeirah Village Circle (JVC) рядом с торговым центром Circle Mall и выездом на крупную автомагистраль.

В новом жилом комплексе будут располагаться торговые и офисные помещения, студии, а также имеющие от одной до трех спален апартаменты с разными вариантами планировок. В студиях предусмотрены открытая кухня, один санузел, общая зона спальни и гостиной, уютный балкон. В планировке апартаментов с одной спальней имеется кухня открытого типа, один санузел, общая зона столовой и гостиной, а также балкон. В квартирах с двумя и тремя спальнями будет кухня открытого типа с островом, помещение для установки стиральной машины, два или три санузла, столовая и гостиная с выходом на балкон.

На территории жилого комплекса будут доступны различные удобства. В том числе:

- открытый бассейн с зоной отдыха у воды;
- ландшафтные сады;
- зоны отдыха в окружении деревьев на открытом подиуме;
- детские площадки;
- фитнес-залы;
- открытые спортивные площадки;
- крытая парковка;
- волейбольная площадка;
- баскетбольная площадка;
- уютная озелененная зона для медитации;
- магазины.

Расположение:

Maimoon Gardens находится в популярном жилом районе Дубая ‒ JVC ‒ с отличной инфраструктурой. Здесь работает общественный транспорт, есть несколько парков, множество магазинов, ресторанов и большой торговый центр.

Благодаря близости нового комплекса к крупной дорожной развязке будущие жители смогут быстро добираться до ключевых районов эмирата. Например, за 20 минут можно доехать на автомобиле до популярного района Downtown Dubai с самым высоким в мире небоскребом Burj Khalifa. Всего 10 минут потребуется на дорогу до пляжа Sufouh Beach с белоснежным песком и прекрасными условиями для морского отдыха.

Экономическая привлекательность:

- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.

Плюсы работы с нами:

- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.

Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
50
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 90.0
Цена за м², EUR 4,161
Цена квартиры, EUR 374,510
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Maimoon Gardens
Дубай, ОАЭ
от
€374,510
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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