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Maimoon Gardens – это новый жилой комплекс, который относится к категории элитной недвижимости Дубая и разрабатывается компанией Fakhruddin Properties. Комплекс будет состоять из двух 50-этажных башен с общей зоной на подиуме. Здание разместится в районе Jumeirah Village Circle (JVC) рядом с торговым центром Circle Mall и выездом на крупную автомагистраль.
В новом жилом комплексе будут располагаться торговые и офисные помещения, студии, а также имеющие от одной до трех спален апартаменты с разными вариантами планировок. В студиях предусмотрены открытая кухня, один санузел, общая зона спальни и гостиной, уютный балкон. В планировке апартаментов с одной спальней имеется кухня открытого типа, один санузел, общая зона столовой и гостиной, а также балкон. В квартирах с двумя и тремя спальнями будет кухня открытого типа с островом, помещение для установки стиральной машины, два или три санузла, столовая и гостиная с выходом на балкон.
На территории жилого комплекса будут доступны различные удобства. В том числе:
- открытый бассейн с зоной отдыха у воды;
- ландшафтные сады;
- зоны отдыха в окружении деревьев на открытом подиуме;
- детские площадки;
- фитнес-залы;
- открытые спортивные площадки;
- крытая парковка;
- волейбольная площадка;
- баскетбольная площадка;
- уютная озелененная зона для медитации;
- магазины.
Расположение:
Maimoon Gardens находится в популярном жилом районе Дубая ‒ JVC ‒ с отличной инфраструктурой. Здесь работает общественный транспорт, есть несколько парков, множество магазинов, ресторанов и большой торговый центр.
Благодаря близости нового комплекса к крупной дорожной развязке будущие жители смогут быстро добираться до ключевых районов эмирата. Например, за 20 минут можно доехать на автомобиле до популярного района Downtown Dubai с самым высоким в мире небоскребом Burj Khalifa. Всего 10 минут потребуется на дорогу до пляжа Sufouh Beach с белоснежным песком и прекрасными условиями для морского отдыха.
Экономическая привлекательность:
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