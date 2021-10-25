Комплекс Golf Resort расположен в сердце Dubai Sports City - районе, который обеспечивает жителям естественную и комфортную среду, и в то же время позволяет легко добираться до ключевых объектов города. Архитектура комплекса выполнена в современном стиле и отражает динамику района, где находятся многочисленные спортивные объекты: стадионы, академия тенниса и гольфа, бассейны, и прочее. В настоящее время район недооценен и имеет потенциал роста стоимости, в том числе по причине запланированного запуска метро.
Преимущества комплекса:
Инфраструктура комплекса:
|Аэропорт
|18 000 м
|Детский сад
|1 100 м
|Магазин
|300 м
|Метро
|6 000 м
|Море
|9 000 м
|Остановка транспорта
|200 м
|Торговый центр
|900 м
|Школа
|700 м