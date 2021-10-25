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Golf Resort

Дубай, ОАЭ
от
€119,738
;
21
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Комплекс Golf Resort расположен в сердце Dubai Sports City - районе, который обеспечивает жителям естественную и комфортную среду, и в то же время позволяет легко добираться до ключевых объектов города. Архитектура комплекса выполнена в современном стиле и отражает динамику района, где находятся многочисленные спортивные объекты: стадионы, академия тенниса и гольфа, бассейны, и прочее. В настоящее время район недооценен и имеет потенциал роста стоимости, в том числе по причине запланированного запуска метро.

Преимущества комплекса:

  • Открывающие виды на гольф-поля из апартаментов
  • Концепция "умного дома"
  • Отделка, освещение и фурнитура высокого качества
  • Доступ к современным удобствам мирового класса внутри комплекса
  • Подходит для индивидуального и семейного проживания

Инфраструктура комплекса:

  • Бассейны (взрослый и детский)
  • Детская игровая зона
  • Зона барбекю
  • Фитнес-центр
  • Кинотеатр на открытом воздухе
  • Зона для досуга, и т.д.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 66.7
Цена за м², EUR 2,741
Цена квартиры, EUR 182,855
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 118.1
Цена за м², EUR 2,429
Цена квартиры, EUR 286,814
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 174.8
Цена за м², EUR 1
Цена квартиры, EUR 162
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Студия
Площадь, м² 34.0
Цена за м², EUR 3,522
Цена квартиры, EUR 119,738
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 18 000 м
Детский сад 1 100 м
Магазин 300 м
Метро 6 000 м
Море 9 000 м
Остановка транспорта 200 м
Торговый центр 900 м
Школа 700 м

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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