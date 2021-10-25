Golf Resort

Дубай, ОАЭ

от €162,000

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Jumeirah Village Circle, известном как Oakley Square by Ellington Основные моменты; Эксклюзивные дизайнерские квартиры Вдохновляющие взгляды на Skylines & Community Множество удобств, интегрированных в сообщество Совершенствование сущности лучшей жизни для всех Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 511 кв. Балкон / Терраса Открытая кухня Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Медицинский центр Детская игровая площадка Парки и Досуг Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Торговая зона Велоспорт, Бег и Бег Столовая и розничная торговля Спа и сауна Фитнес-центр Школа и Институт Спортивный корт Бассейн Нижняя полка Cabanas Тихие пространства Падель теннис Кинотеатр Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828