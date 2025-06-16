Жилой комплекс Высокий ROI

BINGHATTI TITANIA
Впервые в Маджане
Элегантно возвышаясь в самом сердце Маджана, Binghatti Titania знаменует собой новую главу в архитектурном великолепии Binghatti. Смелый освещенный фасад башни и изысканная геометрия воплощают фирменное сочетание современного дизайна и функциональной роскоши, характерное для застройщика.
🏗️ Проект: Binghatti TITANIA
#⃣ Номер проекта: 4104
🎯 Ожидаемое завершение: февраль 2027 г.
📍 Расположение: Маджан
🗒️ Описание: 3B + G + 4P + 32F + MECH + ROOF
▪️ 789 квартир, 8 торговых помещений
🛒 Цена продажи:
- Студия: от 679 999 дирхамов
- 1 спальня: от 1 049 999 дирхамов
- 2 спальни: от 1 549 999 дирхамов
📐 Диапазон площадей:
- Студия: от 369 до 563 кв. футов
- 1 спальня: от 683 до 933 кв. футов
- 2 спальни: от 1215 кв. футов
⚙️ Удобства:
- Крытый тренажерный зал
- Бассейн для взрослых, бассейн для детей
- Зона для отдыха
🌳 Удобства:
- 5 м от Global Village
- 5 м от IMG Worlds of Adventure
- 15 м от Dubai Mall и Burj Khalifa
- 20 м от международного аэропорта Дубая
- 20 м от международного аэропорта Аль-Мактум
- 2,7 км/4 мин от больницы Latifa
➕ Уникальные особенности:
- Система «умный дом»
- Кухонная техника
📅 План оплаты:
▪ Стандартный 70/30:
- 20% первоначальный взнос
- 50% во время строительства
- 30% по завершении строительства
▪ Акционный 50/50*
- 10% первоначальный взнос
- 10% через 30 дней
- 30% во время строительства
- 50% по завершении строительства
*Только для студий и 1-комнатных квартир, временное предложение