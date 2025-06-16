  1. Realting.com
  ОАЭ
  Жилой комплекс Высокий ROI

Жилой комплекс Высокий ROI

Дубай, ОАЭ
от
$186,000
BTC
2.2124330
ETH
115.9630711
USDT
183 895.3180845
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
TOP TOP
4 1
ID: 32651
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.10.2025

Местонахождение

  Страна
    ОАЭ
  Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

BINGHATTI TITANIA

Впервые в Маджане

 

Элегантно возвышаясь в самом сердце Маджана, Binghatti Titania знаменует собой новую главу в архитектурном великолепии Binghatti. Смелый освещенный фасад башни и изысканная геометрия воплощают фирменное сочетание современного дизайна и функциональной роскоши, характерное для застройщика.

 

 

🏗️ Проект: Binghatti TITANIA

#⃣ Номер проекта: 4104

🎯 Ожидаемое завершение: февраль 2027 г.

📍 Расположение: Маджан 

 

🗒️ Описание: 3B + G + 4P + 32F + MECH + ROOF

▪️ 789 квартир, 8 торговых помещений

 

🛒 Цена продажи: 

- Студия: от 679 999 дирхамов 

- 1 спальня: от 1 049 999 дирхамов

- 2 спальни: от 1 549 999 дирхамов

 

📐 Диапазон площадей: 

- Студия: от 369 до 563 кв. футов

- 1 спальня: от 683 до 933 кв. футов

- 2 спальни: от 1215 кв. футов

 

⚙️ Удобства: 

- Крытый тренажерный зал

- Бассейн для взрослых, бассейн для детей

- Зона для отдыха

 

🌳 Удобства: 

- 5 м от Global Village

- 5 м от IMG Worlds of Adventure

- 15 м от Dubai Mall и Burj Khalifa

- 20 м от международного аэропорта Дубая

- 20 м от международного аэропорта Аль-Мактум

- 2,7 км/4 мин от больницы Latifa

 

➕ Уникальные особенности:

- Система «умный дом»

- Кухонная техника 

 

📅 План оплаты: 

 

▪ Стандартный 70/30: 

- 20% первоначальный взнос 

- 50% во время строительства

- 30% по завершении строительства 

 

▪ Акционный 50/50*

- 10% первоначальный взнос

- 10% через 30 дней 

- 30% во время строительства

- 50% по завершении строительства 

*Только для студий и 1-комнатных квартир, временное предложение

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Продуктовые магазины

Видеообзор жилой комплекс Высокий ROI

