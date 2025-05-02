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  3. Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$231,878
18.05.2025
$231,878
17.05.2025
$231,021
16.05.2025
$231,177
14.05.2025
$233,038
13.05.2025
$230,553
11.05.2025
$230,056
10.05.2025
$230,824
09.05.2025
$228,950
08.05.2025
$228,117
07.05.2025
$228,904
14.04.2025
$227,875
13.04.2025
$228,009
12.04.2025
$228,860
11.04.2025
$234,031
10.04.2025
$234,985
09.04.2025
$236,168
08.04.2025
$236,020
06.04.2025
$236,158
05.04.2025
$234,006
04.04.2025
$237,135
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22150
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394118
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ibiza – новый жилой проект премиум-класса. К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями с качественной современной отделкой под ключ, а также системой “умный дом”. Дизайн интерьеров гармонично сочетает элегантность и функциональность. Каждая резиденция располагает просторным балконом с бассейном, в котором вы сможете расслабиться после тяжелого дня или выпить утренний кофе, наслаждаясь захватывающим видом на живописные пейзажи района Dubailand.

Позвольте себе окунуться в мир роскоши. Спа-центр и оздоровительный комплекс предлагают широкий спектр услуг, чтобы вы могли расслабиться и восстановить свои силы. Профессиональные массажисты помогут вам избавиться от стресса и напряжения, а современное оборудование и программы помогут вам поддерживать форму и красоту. Прогуляйтесь по ухоженным ландшафтным садам, где зеленые лужайки и яркие цветы создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Здесь вы можете насладиться чистым воздухом и красотой природы, отдохнуть от суеты городской жизни. Для любителей активного отдыха мы предоставляем просторную баскетбольную площадку, где вы можете провести время с друзьями или просто потренироваться. В жаркий день отдохните у бассейна, где вас ждет прохладная вода и уютные лежаки. Организуйте вечер барбекю с друзьями или семьей в одной из специально оборудованных зон. Комплекс обеспечивает круглосуточную охрану территории, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности в любое время дня и ночи. В вашем распоряжении будет безупречная инфраструктура с богатым выбором услуг: магазины, рестораны, кафе, детские сады, школы и многое другое.

Этот проект — это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, удобство и возможность наслаждаться жизнью в полной мере.

Удобства

  • частный бассейн на балконе
  • инфинити-бассейн и бассейн для детей
  • спа
  • баскетбольная площадка
  • зона барбекю
  • беговая дорожка
  • кинотеатр под открытым небом
  • сауна и парная
  • круглосуточная охрана

Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.

Удобства и оснащение в доме

Каждая квартира снабжена современными кухнями с высококачественной бытовой техникой, включая посудомоечную и стиральную машины, холодильник, морозильную камеру, микроволновую печь, духовку и плиту.

Преимущества

С кухонной техникой и встроенным гардеробом, система "умный дом".

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен на площади 278 м2, что создает атмосферу уютного городка с развитой инфраструктурой. Это делает его идеальным местом для тех, кто ценит удобство. Вы с легкостью сможете попасть в любую точку города, при этом будете наслаждаться тишиной и спокойствием, которое предлагает ваша резиденция.

  • Global Village - 10 минут
  • Fairgreen International School - 15 минут
  • Dubai Airport - 20 минут
  • Miracle Garden - 20 минут
  • Burj Khalifa - 20 минут
  • Dubai Mall - 20 минут
  • Dubai Downtown - 20 минута
  • Al Maktoum International Airport - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$231,878
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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