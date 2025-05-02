Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Ibiza с собственными бассейнами в районе Dubailand, Дубай

Ibiza – новый жилой проект премиум-класса. К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями с качественной современной отделкой под ключ, а также системой “умный дом”. Дизайн интерьеров гармонично сочетает элегантность и функциональность. Каждая резиденция располагает просторным балконом с бассейном, в котором вы сможете расслабиться после тяжелого дня или выпить утренний кофе, наслаждаясь захватывающим видом на живописные пейзажи района Dubailand.

Позвольте себе окунуться в мир роскоши. Спа-центр и оздоровительный комплекс предлагают широкий спектр услуг, чтобы вы могли расслабиться и восстановить свои силы. Профессиональные массажисты помогут вам избавиться от стресса и напряжения, а современное оборудование и программы помогут вам поддерживать форму и красоту. Прогуляйтесь по ухоженным ландшафтным садам, где зеленые лужайки и яркие цветы создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Здесь вы можете насладиться чистым воздухом и красотой природы, отдохнуть от суеты городской жизни. Для любителей активного отдыха мы предоставляем просторную баскетбольную площадку, где вы можете провести время с друзьями или просто потренироваться. В жаркий день отдохните у бассейна, где вас ждет прохладная вода и уютные лежаки. Организуйте вечер барбекю с друзьями или семьей в одной из специально оборудованных зон. Комплекс обеспечивает круглосуточную охрану территории, чтобы вы могли чувствовать себя в безопасности в любое время дня и ночи. В вашем распоряжении будет безупречная инфраструктура с богатым выбором услуг: магазины, рестораны, кафе, детские сады, школы и многое другое.

Этот проект — это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, удобство и возможность наслаждаться жизнью в полной мере.

Удобства

частный бассейн на балконе

инфинити-бассейн и бассейн для детей

спа

баскетбольная площадка

зона барбекю

беговая дорожка

кинотеатр под открытым небом

сауна и парная

круглосуточная охрана

Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.

Удобства и оснащение в доме

Каждая квартира снабжена современными кухнями с высококачественной бытовой техникой, включая посудомоечную и стиральную машины, холодильник, морозильную камеру, микроволновую печь, духовку и плиту.

Преимущества

С кухонной техникой и встроенным гардеробом, система "умный дом".

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен на площади 278 м2, что создает атмосферу уютного городка с развитой инфраструктурой. Это делает его идеальным местом для тех, кто ценит удобство. Вы с легкостью сможете попасть в любую точку города, при этом будете наслаждаться тишиной и спокойствием, которое предлагает ваша резиденция.