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  4. Жилой комплекс Высококачественные пентхаусы в новой резиденции на берегу моря Ellington Cove с прямым выходом на пляж и яхт-клубом, Dubai Islands, Дубай

Жилой комплекс Высококачественные пентхаусы в новой резиденции на берегу моря Ellington Cove с прямым выходом на пляж и яхт-клубом, Dubai Islands, Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$4,54 млн
14.04.2025
$4,52 млн
13.04.2025
$4,52 млн
12.04.2025
$4,54 млн
11.04.2025
$4,64 млн
10.04.2025
$4,66 млн
09.04.2025
$4,68 млн
08.04.2025
$4,68 млн
06.04.2025
$4,68 млн
05.04.2025
$4,64 млн
04.04.2025
$4,70 млн
03.04.2025
$4,75 млн
02.04.2025
$4,74 млн
01.04.2025
$4,73 млн
30.03.2025
$4,72 млн
29.03.2025
$4,75 млн
28.03.2025
$4,77 млн
27.03.2025
$4,75 млн
26.03.2025
$4,75 млн
25.03.2025
$4,73 млн
24.03.2025
$4,72 млн
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23640
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418142
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ellington Cove by Ellington — это уникальный жилой комплекс, который сочетает в себе роскошь и умиротворение, предлагая своим жителям исключительный стиль жизни на самом берегу моря. В проекте представлены студии, апартаменты и пентхаусы с высококачественной отделкой и современным дизайном, которые обеспечивают максимальный комфорт и элегантность. Каждый элемент, от просторных комнат до панорамных окон, создает атмосферу уединения и спокойствия, при этом открывая виды на безбрежное море и живописные окрестности.

Приватный доступ к пляжу и роскошные бассейны обеспечивают уникальное ощущение курорта, позволяя наслаждаться отдыхом прямо у вашего дома. Эксклюзивный спа-центр с оздоровительными процедурами помогает поддерживать тело и дух в гармонии, а стильные зоны для отдыха и общения создают идеальные условия для проведения времени с близкими. В этом месте каждый день превращается в праздник роскоши и расслабления, где ничто не отвлекает от наслаждения жизнью.

Ellington Cove — это не только место для жизни, но и выгодная инвестиция. Уникальное расположение на побережье, высококачественные удобства и эксклюзивная атмосфера делают этот проект привлекательным для аренды и долгосрочных вложений. Почувствуйте настоящий вкус роскоши и эксклюзивности, вложив средства в недвижимость, которая обещает стабильный доход и нескончаемый комфорт!

Удобства:

  • Прямой доступ к пляжу
  • Beach Club с баром
  • Яхт-клуб
  • Спа с гидротерапией и ледяным фонтаном
  • Сады для прогулок
  • Современный фитнес-центр

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка 20/50/30

Особенности квартир

отделка + кухня и техника. Мебели нет

Расположение и объекты поблизости

Район Dubai Islands состоит из пяти уникальных островов и представляет собой мастерски спланированную прибрежную локацию, которая воплощает в себе разнообразие, элегантность и стабильность, предлагая своим жильцам и гостям уникальный образ жизни.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Высококачественные пентхаусы в новой резиденции на берегу моря Ellington Cove с прямым выходом на пляж и яхт-клубом, Dubai Islands, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$4,54 млн
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