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Harbour Lights

Дубай, ОАЭ
от
€727,548
;
13
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О комплексе

Апартаменты в прекрасном новом комплексе Harbour lights в районе Dubai Maritime City!

Апартаменты с индивидуальными и продуманными пространствами ориентированы на комфорт жителей и включают балконы, просторные гостиные, встроенные шкафы или гардеробные.

Будущим жителям и гостям комплекса Harbour Lights будут предложены премиальные удобства, включая эксклюзивный плавучий бассейн в море, дизайнерский лаундж с консьерж-зоной, инфинити-бассейн, бар, зеленые зоны отдыха и мн. др.

Расположение:
10–20 минут - Dubai Museum, Museum Etihad, Museum of The Future.
25–40 минут - Downtown Dubai, DIFC, Business Bay, Международный аэропорт Дубая (DXB), Dubai Marina.

Коэффициент рентабельности составит приблизительно 5,1% годовых!

План оплаты:
20% - первоначальный взнос
50% - на стадии строительства
30% - по завершении

Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
52
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 114.0
Цена за м², EUR 6,382
Цена квартиры, EUR 727,548
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Harbour Lights
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс Waves Opulence
Жилой комплекс Waves Opulence
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от
€712,570
Площадь 162 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Waves Opulence – новый жилой комплекс премиум-класса от международного застройщика элитной недвижимости Sobha Realty. Башня разместится на последнем участке набережной искусственного канала в Sobha Hartland – флагманском комьюнити девелопера, расположенном в популярном районе Дубая MBR City. В новом прибрежном комплексе предлагаются апартаменты класса люкс с 1–3 спальнями и балконами общей площадью от 74 кв. м до 192 кв. м, а также эксклюзивные дуплексы площадью 253 кв. м. В Waves Opulence для резидентов предусмотрен широкий спектр премиальных удобств, под которые будут выделены специальные зоны как в самом здании, так и рядом с ним. В их число войдут следующие объекты для повседневного комфорта жителей, отдыха, проведения досуга и поддержания физической формы: - крытая парковка; - бассейн-инфинити с террасой для загара; - крытый и открытый тренажерные залы, оснащенные самым современным оборудованием; - зона для йоги; - детская игровая площадка, разработанная с учетом требований безопасности и открывающая возможности для прыжков, игр в прятки и других развлечений для малышей; - сад во внутреннем дворе, где можно насладиться свежим воздухом и легким бризом с воды. РАСПОЛОЖЕНИЕ: Комплекс Waves Opulence будет построен в нескольких шагах от живописного рукотворного канала в комьюнити Sobha Hartland площадью более 743 тыс. кв. м, более трети из которых будут занимать зеленые насаждения. Рядом с жилым небоскребом, стратегически расположенным в центральной части Дубая, пролегают Ras Al Khor Road и Al Ain – Dubai Road, поэтому резиденты смогут без труда добраться до разных районов эмирата. В 5–10 минутах ходьбы от Waves Opulence расположены объекты первой необходимости, включая супермаркет Yallamart, аптеки Supercare Pharmacy – Sobha Hartland и Aster Pharmacy 170, кафе PALMA Cafe, HEXA Cafe, Hartland Café, а также два престижных учебных заведения: North London Collegiate School и Hartland International School Dubai Поскольку Waves Opulence находится в центральной части города, от комплекса можно быстро добраться до ключевых достопримечательностей и развлечений, деловых центров и транспортных узлов Дубая: - 10 минут – заповедник с розовыми фламинго Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, чемпионское поле для гольфа The Track, Meydan Golf с гольф-академией, ипподром Meydan Racecourse, Business Bay; - 15 минут – Downtown Dubai, Dubai International Airport (DXB), Dubai International Financial Centre, Museum of The Future; - 25 минут – Palm Jumeirah, Burj Al Arab; - 40 минут – АІ Maktoum International Airport . ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!  
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Жилой комплекс Новая резиденция Hyde Walk Residence с бассейном рядом с Шейх-Зайед-Роад, Al Satwa, Дубай, ОАЭ
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