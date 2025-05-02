Жилой комплекс Новая резиденция Saria с бассейнами и зонами отдыха рядом с яхт-клубом, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Резиденция построена в ультрасовременном архитектурном стиле. В ней предложены апартаменты с 1-4 спальнями премиум-класса и четырехкомнатные пентхаусы с высококачественной отделкой.
Среди удобств комплекса представлены крытые и открытые общие бассейны, тренажерный зал, студия для занятий йогой, детская игровая площадка, розничные магазины.
Удобства на подиуме:
Удобства на 20 уровне для взрослых:
Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.Расположение и объекты поблизости
В Dubai Maritime City по соседству находятся: яхт-клуб, зеленый парк, спортивный зал, кафе, боулинг, роллердром. На расстоянии одного километра от здания расположены детский сад, школа, больница и супермаркет.