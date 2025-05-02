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Жилой комплекс Новая резиденция Saria с бассейнами и зонами отдыха рядом с яхт-клубом, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$729,183
14.04.2025
$724,680
13.04.2025
$725,105
12.04.2025
$727,805
11.04.2025
$744,258
10.04.2025
$747,290
09.04.2025
$751,039
08.04.2025
$750,573
06.04.2025
$751,018
05.04.2025
$744,176
04.04.2025
$754,116
03.04.2025
$762,478
02.04.2025
$760,877
01.04.2025
$759,155
30.03.2025
$756,831
29.03.2025
$762,482
28.03.2025
$765,264
27.03.2025
$762,582
26.03.2025
$762,106
25.03.2025
$759,498
24.03.2025
$756,900
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Жилой комплекс Новая резиденция Saria с бассейнами и зонами отдыха рядом с яхт-клубом, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21560
ID новостройки на Realting
In CRM: 2390995
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Резиденция построена в ультрасовременном архитектурном стиле. В ней предложены апартаменты с 1-4 спальнями премиум-класса и четырехкомнатные пентхаусы с высококачественной отделкой.

Среди удобств комплекса представлены крытые и открытые общие бассейны, тренажерный зал, студия для занятий йогой, детская игровая площадка, розничные магазины.

Удобства на подиуме:

  • тренажерный зал
  • кинотеатр
  • студия йоги
  • инфинити-бассейн и детский бассейн
  • зона барбекю
  • зоны отдыха
  • беговая дорожка (5 км) и велосипедная дорожка (10 км), проходящие вокруг района Dubai Maritime City
  • Коворкинг на открытом воздухе и ухоженная зеленая зона

Удобства на 20 уровне для взрослых:

  • крытый бассейн
  • парная и сауна
  • ледяная ванна

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

В Dubai Maritime City по соседству находятся: яхт-клуб, зеленый парк, спортивный зал, кафе, боулинг, роллердром. На расстоянии одного километра от здания расположены детский сад, школа, больница и супермаркет.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Saria с бассейнами и зонами отдыха рядом с яхт-клубом, Dubai Maritime City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$729,183
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DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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