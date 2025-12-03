Жилой комплекс REEF 996

REEF 996 — инновационный жилой комплекс с охлаждаемыми садами и премиальной инфраструктурой в Dubai Production City.



REEF 996 — новый флагманский проект от REEF Luxury Developments, созданный для резидентов, которые выбирают прогрессивную архитектуру, технологичность и комфорт в динамичном районе Dubai Production City.



Инфраструктура комплекса: инфинити-бассейн и роскошная терраса для загара, бассейн для взрослых и детский бассейн, охлаждаемые садовые лаунжи, бар на закате и лаунж-зоны, зоны барбекю, пикника и отдыха у бассейна, кинотеатр и открытый кинотеатр, детская игровая площадка и детский клуб, скалодром, студии для йоги, пилатеса и кроссфита, крытый тренажёрный зал и фитнес-центр, беговые дорожки, прогулочные маршруты, СПА-салон, салон красоты, конференц-зал и переговорные комнаты, торговые точки и кофейни, крытый паркинг, умный дом, охрана и видеонаблюдение 24/7.



Локация и транспортная доступность:

— Dubai Marina — 10 минут;

— JBR — 10 минут;

— Mall of the Emirates — 10 минут;

— Dubai Miracle Garden — 10 минут;

— Palm Jumeirah — 15 минут;

— Global Village — 15 минут;

— Dubai World Central (DWC) — 15 минут;

— Burj Khalifa и Dubai Mall — 20 минут;

— DXB Airport — 25 минут.



Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок в REEF 996.