  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс REEF 996

Жилой комплекс REEF 996

Дубай, ОАЭ
от
$195,923
;
34
ID: 33016
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

REEF 996 — инновационный жилой комплекс с охлаждаемыми садами и премиальной инфраструктурой в Dubai Production City.

REEF 996 — новый флагманский проект от REEF Luxury Developments, созданный для резидентов, которые выбирают прогрессивную архитектуру, технологичность и комфорт в динамичном районе Dubai Production City.

Инфраструктура комплекса: инфинити-бассейн и роскошная терраса для загара, бассейн для взрослых и детский бассейн, охлаждаемые садовые лаунжи, бар на закате и лаунж-зоны, зоны барбекю, пикника и отдыха у бассейна, кинотеатр и открытый кинотеатр, детская игровая площадка и детский клуб, скалодром, студии для йоги, пилатеса и кроссфита, крытый тренажёрный зал и фитнес-центр, беговые дорожки, прогулочные маршруты, СПА-салон, салон красоты, конференц-зал и переговорные комнаты, торговые точки и кофейни, крытый паркинг, умный дом, охрана и видеонаблюдение 24/7.

Локация и транспортная доступность:
— Dubai Marina — 10 минут;
— JBR — 10 минут;
— Mall of the Emirates — 10 минут;
— Dubai Miracle Garden — 10 минут;
— Palm Jumeirah — 15 минут;
— Global Village — 15 минут;
— Dubai World Central (DWC) — 15 минут;
— Burj Khalifa и Dubai Mall — 20 минут;
— DXB Airport — 25 минут.

Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок в REEF 996.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
