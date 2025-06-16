Квартира в новостройке Boutique Beach Side Living in Dubailand!

Cove Edition 6 - Бутик-Бичсайд, живущий в Дубайленде.
Seaside Comfort + Smart Design + Post-Handover Гибкость — непозволительный образ жизни и инвестиции Возможность!
Расположение Prime Dubailand
Часть формирующегося комплекса Dubailand Residence (DLRC) — в минутах от Global Village, Outlet Mall, Silicon Oasis, Academic City.
Стратегический доступ через Sheikh Mohammed Bin Zayed & Al Ain Roads.
20-25 минут до центра Дубая, Business Bay & DXB Airport.
Unit Mix и стартовые цены
Unit TypeSize (прим.)Цена от Approx. (€)
Студия ~ 38 м2 от 162 000 €
1 спальня ~ 68 м2 от 232.000 €
2 спальни ~ 121 м2 от 345 000 €
💳 Гибкая оплата и передача
Передача Q4 2027
План оплаты 50/50:
10-20% бронирования
30-40% в регулярных партиях при строительстве
Остаток после передачи более 36 месяцев
Утонченные интерьеры и умная жизнь:
Полностью оснащен приборами Bosch на кухнях и ваннах.
Интеграция умного дома с контролируемым приложением освещением и климатом.
Окна от пола до потолка, открытые макеты, современная отделка.
Выберите единицы с балконами джакузи.
Стиль жизни Rooftop Resort:
Бесконечный бассейн на крыше с видом на горизонт Дубая.
Спа, сауна, фитнес и совместный зал.
Детская зона, террасы BBQ, мультиспортивные корты.
Консьерж, парковка и безопасность 24/7.
Почему Cove 6 является разумной инвестицией
7-9% валовой доход от аренды в студиях и 1 спальнях.
Стильное обращение к арендаторам: молодым специалистам, кочевникам, семьям.
Низкая стоимость входа в быстро растущий DLRC по сравнению с основными районами Дубая.
Что говорят покупатели
«Продано за 72 часа — попало прямо во время предпуска. "
«Балкон джакузи — редкое удовольствие, отличное для гостей и аренды. "
«Имтиаз обеспечивает качественную отделку, которая кажется выше ценника. "
Лучше всего для таких типов покупателей:
Инвесторы, которые ищут немедленный образ жизни + доходность.
Удаленные работники и кочевники, жаждущие сообщества и курорта, чувствуют.
Молодым семьям нужны современные удобства без Дубая.
Владельцы, заботящиеся о бюджете, стремятся к гибкости оплаты после передачи.