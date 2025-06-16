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Квартира в новостройке Boutique Beach Side Living in Dubailand!

Дубай, ОАЭ
от
$190,244
BTC
2.2629172
ETH
118.6091676
USDT
188 091.5225247
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26720
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

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Cove Edition 6 - Бутик-Бичсайд, живущий в Дубайленде.

Seaside Comfort + Smart Design + Post-Handover Гибкость — непозволительный образ жизни и инвестиции Возможность!

Расположение Prime Dubailand

  • Часть формирующегося комплекса Dubailand Residence (DLRC) — в минутах от Global Village, Outlet Mall, Silicon Oasis, Academic City.

  • Стратегический доступ через Sheikh Mohammed Bin Zayed & Al Ain Roads.

  • 20-25 минут до центра Дубая, Business Bay & DXB Airport.

Unit Mix и стартовые цены

Unit TypeSize (прим.)Цена от Approx. (€)

Студия ~ 38 м2 от 162 000 €

1 спальня ~ 68 м2 от 232.000 €

2 спальни ~ 121 м2 от 345 000 €

💳 Гибкая оплата и передача

  • Передача Q4 2027

  • План оплаты 50/50:

    • 10-20% бронирования

    • 30-40% в регулярных партиях при строительстве

    • Остаток после передачи более 36 месяцев

Утонченные интерьеры и умная жизнь:

  • Полностью оснащен приборами Bosch на кухнях и ваннах.

  • Интеграция умного дома с контролируемым приложением освещением и климатом.

  • Окна от пола до потолка, открытые макеты, современная отделка.

  • Выберите единицы с балконами джакузи.

Стиль жизни Rooftop Resort:

  • Бесконечный бассейн на крыше с видом на горизонт Дубая.

  • Спа, сауна, фитнес и совместный зал.

  • Детская зона, террасы BBQ, мультиспортивные корты.

  • Консьерж, парковка и безопасность 24/7.

Почему Cove 6 является разумной инвестицией

  • 7-9% валовой доход от аренды в студиях и 1 спальнях.

  • Стильное обращение к арендаторам: молодым специалистам, кочевникам, семьям.

  • Низкая стоимость входа в быстро растущий DLRC по сравнению с основными районами Дубая.

  • Идеально подходит для самостоятельного использования, долгосрочного аренды или аренды в стиле Airbnb.

Что говорят покупатели

«Продано за 72 часа — попало прямо во время предпуска. "
«Балкон джакузи — редкое удовольствие, отличное для гостей и аренды. "
«Имтиаз обеспечивает качественную отделку, которая кажется выше ценника. "

Лучше всего для таких типов покупателей:

  • Инвесторы, которые ищут немедленный образ жизни + доходность.

  • Удаленные работники и кочевники, жаждущие сообщества и курорта, чувствуют.

  • Молодым семьям нужны современные удобства без Дубая.

  • Владельцы, заботящиеся о бюджете, стремятся к гибкости оплаты после передачи.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Квартира в новостройке Boutique Beach Side Living in Dubailand!
Дубай, ОАЭ
от
$190,244
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