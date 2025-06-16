Квартира в новостройке Boutique Beach Side Living in Dubailand!

Cove Edition 6 - Бутик-Бичсайд, живущий в Дубайленде.

Seaside Comfort + Smart Design + Post-Handover Гибкость — непозволительный образ жизни и инвестиции Возможность!

Расположение Prime Dubailand

Часть формирующегося комплекса Dubailand Residence (DLRC) — в минутах от Global Village, Outlet Mall, Silicon Oasis, Academic City.

Стратегический доступ через Sheikh Mohammed Bin Zayed & Al Ain Roads.

20-25 минут до центра Дубая, Business Bay & DXB Airport.

Unit Mix и стартовые цены

Unit TypeSize (прим.)Цена от Approx. (€)

Студия ~ 38 м2 от 162 000 €

1 спальня ~ 68 м2 от 232.000 €

2 спальни ~ 121 м2 от 345 000 €

💳 Гибкая оплата и передача

Передача Q4 2027

План оплаты 50/50: 10-20% бронирования 30-40% в регулярных партиях при строительстве Остаток после передачи более 36 месяцев



Утонченные интерьеры и умная жизнь:

Полностью оснащен приборами Bosch на кухнях и ваннах.

Интеграция умного дома с контролируемым приложением освещением и климатом.

Окна от пола до потолка, открытые макеты, современная отделка.

Выберите единицы с балконами джакузи.

Стиль жизни Rooftop Resort:

Бесконечный бассейн на крыше с видом на горизонт Дубая.

Спа, сауна, фитнес и совместный зал.

Детская зона, террасы BBQ, мультиспортивные корты.

Консьерж, парковка и безопасность 24/7.

Почему Cove 6 является разумной инвестицией

7-9% валовой доход от аренды в студиях и 1 спальнях.

Стильное обращение к арендаторам: молодым специалистам, кочевникам, семьям.

Низкая стоимость входа в быстро растущий DLRC по сравнению с основными районами Дубая.

Идеально подходит для самостоятельного использования, долгосрочного аренды или аренды в стиле Airbnb.

Что говорят покупатели

«Продано за 72 часа — попало прямо во время предпуска. "

«Балкон джакузи — редкое удовольствие, отличное для гостей и аренды. "

«Имтиаз обеспечивает качественную отделку, которая кажется выше ценника. "

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