Жилой комплекс Новая резиденция Milos с бассейном и фитнес-центром, Dubai Land, Дубай, ОАЭ

MILOS Residences — жилой проект, расположенный в самом центре комплекса DubaiLand Residence Complex (DLRC) в Дубае. Здесь вас ждут великолепные апартаменты с 1-3 спальнями, которые созданы с особым вниманием к деталям и стремлением обеспечить максимальный комфорт и элегантность. Просторные квартиры радуют жильцов панорамными балконами и террасами, с которых открываются потрясающие виды.
Комплекс окружён зелёными насаждениями и продуманными общественными зонами, такими как спортивные площадки и игровые участки для детей. Здесь предусмотрены крытые зоны для отдыха, где можно наслаждаться тенью деревьев вдали от городской суеты. Кроме того, на территории комплекса находятся современные удобства: открытый кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и безопасные зоны для детских игр.Удобства и оснащение в доме
За пределами вашего нового дома вы сможете наслаждаться всемирно известной инфраструктурой Дубая, включая образовательные учреждения, медицинские организации и магазины, что делает эту локацию еще более привлекательной. Прямой доступ к основным деловым районам и развлекательным центрам города гарантирует вам жизнь, полную комфорта и благополучия.
У проекта хорошее расположение: