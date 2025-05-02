  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новая резиденция Milos с бассейном и фитнес-центром, Dubai Land, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Milos с бассейном и фитнес-центром, Dubai Land, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$364,045
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21017
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387747
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

MILOS Residences — жилой проект, расположенный в самом центре комплекса DubaiLand Residence Complex (DLRC) в Дубае. Здесь вас ждут великолепные апартаменты с 1-3 спальнями, которые созданы с особым вниманием к деталям и стремлением обеспечить максимальный комфорт и элегантность. Просторные квартиры радуют жильцов панорамными балконами и террасами, с которых открываются потрясающие виды.

Комплекс окружён зелёными насаждениями и продуманными общественными зонами, такими как спортивные площадки и игровые участки для детей. Здесь предусмотрены крытые зоны для отдыха, где можно наслаждаться тенью деревьев вдали от городской суеты. Кроме того, на территории комплекса находятся современные удобства: открытый кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и безопасные зоны для детских игр.

Удобства и оснащение в доме
  • Круглосуточная охрана
  • Фитнес-центр
  • Тренажерный зал
  • Зона барбекю
  • Детская игровая площадка
  • Джакузи, сауна и парная
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Зоны для йоги и медитации
  • Бассейн
  • Услуги горничной, няни, доктора и мойщика машин
  • Крытая парковка
Расположение и объекты поблизости

За пределами вашего нового дома вы сможете наслаждаться всемирно известной инфраструктурой Дубая, включая образовательные учреждения, медицинские организации и магазины, что делает эту локацию еще более привлекательной. Прямой доступ к основным деловым районам и развлекательным центрам города гарантирует вам жизнь, полную комфорта и благополучия.

У проекта хорошее расположение:

  • Outlet Mall – 7 минут
  • IMG World – 10 минут
  • Sheikh Zayed University – 10 минут
  • Global Village – 12 минут
  • Miracle Garden – 16 минут
  • Burj Khalifa – 20 минут
  • Dubai Mall – 20 минут
  • DXB Airport – 20 минут
  • Burj Al arab – 22 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция SOL BAY с бассейном и видом на Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$544,237
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс One Residence с великолепной инфраструктурой в районе Даунтаун Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$413,621
Жилой комплекс Новый комплекс вилл South Bay с лагунами, пляжами и торговым центром, Dubai South, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,65 млн
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Mag 22 рядом с полем для гольфа и центром города, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,57 млн
Жилой комплекс Saria
Дубай, ОАЭ
от
$495,041
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Milos с бассейном и фитнес-центром, Dubai Land, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$364,045
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы Malta в окружении лагун и песчаных пляжей, DAMAC Lagoons, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$801,476
Проект представляет собой комплекс с инфраструктурой и таунхаусами с 4-5 спальнями, в стиле мальтийской и средиземноморской культуры и архитектуры. Таунхаусы окружены лазурными лагунами, белыми песчаными пляжами, тропическими растениями. Удобный план оплаты: 20% - предоплата, 60% - во время …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс ES Golf Meadow с бассейнами и полем для гольфа, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый жилой комплекс ES Golf Meadow с бассейнами и полем для гольфа, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$579,038
Откройте для себя уникальную резиденцию в Emaar South, где безупречный стиль встречается с природной красотой. ES Golf Meadow – это место, созданное для мечтателей, для тех, кто ценит гармонию, комфорт и потрясающие виды. Этот жилой комплекс окружён 18-луночным чемпионским полем для гольфа, …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,25 млн
Golf Acres by Emaar — это новый уникальный проект, сочетающий гармонию природы и современную роскошь, расположенный в динамичном сообществе Emaar South. Просторные квартиры и таунхаусы с видом на ухоженные гольф-поля создают атмосферу уюта и спокойствия. Каждый дом спроектирован с учётом пот…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации