Жилой комплекс Новая резиденция Milos с бассейном и фитнес-центром, Dubai Land, Дубай, ОАЭ

MILOS Residences — жилой проект, расположенный в самом центре комплекса DubaiLand Residence Complex (DLRC) в Дубае. Здесь вас ждут великолепные апартаменты с 1-3 спальнями, которые созданы с особым вниманием к деталям и стремлением обеспечить максимальный комфорт и элегантность. Просторные квартиры радуют жильцов панорамными балконами и террасами, с которых открываются потрясающие виды.

Комплекс окружён зелёными насаждениями и продуманными общественными зонами, такими как спортивные площадки и игровые участки для детей. Здесь предусмотрены крытые зоны для отдыха, где можно наслаждаться тенью деревьев вдали от городской суеты. Кроме того, на территории комплекса находятся современные удобства: открытый кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и безопасные зоны для детских игр.

Круглосуточная охрана

Фитнес-центр

Тренажерный зал

Зона барбекю

Детская игровая площадка

Джакузи, сауна и парная

Кинотеатр под открытым небом

Зоны для йоги и медитации

Бассейн

Услуги горничной, няни, доктора и мойщика машин

Крытая парковка

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

За пределами вашего нового дома вы сможете наслаждаться всемирно известной инфраструктурой Дубая, включая образовательные учреждения, медицинские организации и магазины, что делает эту локацию еще более привлекательной. Прямой доступ к основным деловым районам и развлекательным центрам города гарантирует вам жизнь, полную комфорта и благополучия.

У проекта хорошее расположение: