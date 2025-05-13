Жилой комплекс Новый проект Aark Terraces с бассейном и подземной парковкой, Dubai Land Residential Complex, Дубай, ОАЭ

Aark Terraces от Aark — это новый 12-этажный жилой проект, расположенный в районе Dubailand Residence Complex.

Проект предлагает стильные и функциональные квартиры с 1 и 2 спальнями, современными планировками и полностью оборудованными кухнями. Архитектура и внутренняя отделка соответствуют последним стандартам качества, а продуманные жилые пространства создают комфортную среду для жизни и отдыха.

Удобства:

Современный тренажёрный зал

Бассейн

Детская площадка

Зона отдыха

Подземная парковка

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40 (40% после сдачи на 3 года)

Особенности квартир

Кухня оборудована

Преимущества

Благодаря выгодному плану рассрочки с 40% постоплатой после сдачи и активному развитию района, Aark Terraces — это отличная возможность инвестировать в недвижимость в Дубае с минимальными рисками.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс окружён всей необходимой инфраструктурой: в пешей доступности находятся школы, аптеки, кафе и рестораны, что делает локацию особенно привлекательной для семей и инвесторов.