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Жилой комплекс Новый проект Aark Terraces с бассейном и подземной парковкой, Dubai Land Residential Complex, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$261,561
;
20
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ID: 26256
ID новостройки на Realting
In CRM: 2457084
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Aark Terraces от Aark — это новый 12-этажный жилой проект, расположенный в районе Dubailand Residence Complex.

Проект предлагает стильные и функциональные квартиры с 1 и 2 спальнями, современными планировками и полностью оборудованными кухнями. Архитектура и внутренняя отделка соответствуют последним стандартам качества, а продуманные жилые пространства создают комфортную среду для жизни и отдыха.

Удобства:

  • Современный тренажёрный зал
  • Бассейн
  • Детская площадка
  • Зона отдыха
  • Подземная парковка

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40 (40% после сдачи на 3 года)

Особенности квартир

Кухня оборудована

Преимущества

Благодаря выгодному плану рассрочки с 40% постоплатой после сдачи и активному развитию района, Aark Terraces — это отличная возможность инвестировать в недвижимость в Дубае с минимальными рисками.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс окружён всей необходимой инфраструктурой: в пешей доступности находятся школы, аптеки, кафе и рестораны, что делает локацию особенно привлекательной для семей и инвесторов.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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от
$261,561
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