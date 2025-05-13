Жилой комплекс "CAPITAL HORIZON TERRACES" (Новый Cтильный жилой комплекс на островах Дубаи)

Capital Horizon Terraces — это впечатляющий жилой проект, расположенный в районе Dubai Islands.
Комплекс включает в себя цокольный этаж, этаж парковки и восемь жилых этажей с уютными апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями.
Архитектура здания сочетает в себе классическую простоту и современную функциональность, гармонируя с окружающим островным ландшафтом. Четкие линии и сдержанный фасад подчеркивают практичность и элегантность, создавая пространство, где идеально сочетаются форма и функциональность. Интерьеры продуманы до мелочей, а разнообразные планировки обеспечивают баланс между современным стилем жизни и повседневным комфортом.
Жителям доступны разнообразные удобства, включая:
Бассейны для взрослых и детей
Спортивный зал
Детская игровая площадка
Зона уличного фитнеса
Зона отдыха и лаунж
Просторная парковка
Комплекс имеет выгодное расположение — вдалеке от городского шума, но вблизи основных объектов инфраструктуры и роскоши Дубая:
Рынок Gold Souk — 7 мин
Пляж La Mer — 10 мин
Downtown Dubai, Burj Al Arab, Creek Harbour и Museum of the Future — в пределах 25 мин езды
Конфигурация здания: G + P + 8
Цены:
от 498 000 до 1 300 000 евро
Сдача:
3-й квартал 2026 года
Эксплуатационные расходы:
0.33 EUR/м² в год
Отделка:
Полумеблированные
NOC (Комиссия за разрешение):
40.00%
Включено:
Парковка