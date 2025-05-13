Жилой комплекс "CAPITAL HORIZON TERRACES" (Новый Cтильный жилой комплекс на островах Дубаи)

Capital Horizon Terraces — это впечатляющий жилой проект, расположенный в районе Dubai Islands.

Комплекс включает в себя цокольный этаж, этаж парковки и восемь жилых этажей с уютными апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями.

Архитектура здания сочетает в себе классическую простоту и современную функциональность, гармонируя с окружающим островным ландшафтом. Четкие линии и сдержанный фасад подчеркивают практичность и элегантность, создавая пространство, где идеально сочетаются форма и функциональность. Интерьеры продуманы до мелочей, а разнообразные планировки обеспечивают баланс между современным стилем жизни и повседневным комфортом.

Жителям доступны разнообразные удобства, включая:

Бассейны для взрослых и детей

Спортивный зал

Детская игровая площадка

Зона уличного фитнеса

Зона отдыха и лаунж

Просторная парковка

Комплекс имеет выгодное расположение — вдалеке от городского шума, но вблизи основных объектов инфраструктуры и роскоши Дубая:

Рынок Gold Souk — 7 мин

Пляж La Mer — 10 мин

Downtown Dubai, Burj Al Arab, Creek Harbour и Museum of the Future — в пределах 25 мин езды

Конфигурация здания: G + P + 8

Цены:

от 498 000 до 1 300 000 евро

Сдача:

3-й квартал 2026 года

Эксплуатационные расходы:

0.33 EUR/м² в год

Отделка:

Полумеблированные

NOC (Комиссия за разрешение):

40.00%

Включено:

Парковка