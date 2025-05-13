  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс "CAPITAL HORIZON TERRACES" (Новый Cтильный жилой комплекс на островах Дубаи)

Жилой комплекс "CAPITAL HORIZON TERRACES" (Новый Cтильный жилой комплекс на островах Дубаи)

Дубай, ОАЭ
от
$708,887
от
$6,496/м²
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26172
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

Capital Horizon Terraces — это впечатляющий жилой проект, расположенный в районе Dubai Islands.

Комплекс включает в себя цокольный этаж, этаж парковки и восемь жилых этажей с уютными апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями.

Архитектура здания сочетает в себе классическую простоту и современную функциональность, гармонируя с окружающим островным ландшафтом. Четкие линии и сдержанный фасад подчеркивают практичность и элегантность, создавая пространство, где идеально сочетаются форма и функциональность. Интерьеры продуманы до мелочей, а разнообразные планировки обеспечивают баланс между современным стилем жизни и повседневным комфортом.

Жителям доступны разнообразные удобства, включая:

  • Бассейны для взрослых и детей

  • Спортивный зал

  • Детская игровая площадка

  • Зона уличного фитнеса

  • Зона отдыха и лаунж

  • Просторная парковка

Комплекс имеет выгодное расположение — вдалеке от городского шума, но вблизи основных объектов инфраструктуры и роскоши Дубая:

  • Рынок Gold Souk — 7 мин

  • Пляж La Mer — 10 мин

  • Downtown Dubai, Burj Al Arab, Creek Harbour и Museum of the Future — в пределах 25 мин езды

Конфигурация здания: G + P + 8

 

Цены:
от 498 000 до 1 300 000 евро

Сдача:
3-й квартал 2026 года

Эксплуатационные расходы:
0.33 EUR/м² в год

Отделка:
Полумеблированные

NOC (Комиссия за разрешение):
40.00%

Включено:
Парковка

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс LIV LUX
Дубай, ОАЭ
от
$1,11 млн
Жилой комплекс A99
Дубай, ОАЭ
от
$254,170
Жилой комплекс Новая элитная резиденция у воды Alba с собственным пляжем и спа-центром в эксклюзивном районе, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$12,29 млн
Жилой комплекс AEON
Дубай, ОАЭ
от
$485,205
Жилой комплекс Новый комплекс SOLA Residences с бассейнами и детской игровой зоной, Wasl Gate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$306,136
Вы просматриваете
Жилой комплекс "CAPITAL HORIZON TERRACES" (Новый Cтильный жилой комплекс на островах Дубаи)
Дубай, ОАЭ
от
$708,887
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Skyscape Altius
Жилой комплекс Skyscape Altius
Дубай, ОАЭ
от
$486,099
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 85
Шикарные апартаменты в Skyscape Altius в районе Bukadra! Шикарный вид на кристальную лагуну! Премиальная локация! Апартаменты для жизни и инвестиций! Гарантированный доход! Поблизости с ключевыми локациями Дубая! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Mag 777
Жилой комплекс Mag 777
Дубай, ОАЭ
от
$212,121
Год сдачи 2025
Количество этажей 22
Апартаменты в ультрасовременном жилом комплексе Mag 777 в районе Dubai Sports City! Меблированная кухня с техникой! Дизайнерский ремонт! Премиальные удобства! В самом сердце Дубая! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: общий тренажерный зал и фитнес-ц…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс VYB
Жилой комплекс VYB
Дубай, ОАЭ
от
$350,685
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 20
Современные апартаменты в в самом сердце делового района Дубая - Business Bay! Полностью меблированная кухня! Беспроцентная рассрочка! Прекрасно подойдет для жизни, инвестиций или сдачи в аренду! Год сдачи: 3 кв. 2025 Удобства: бассейн, тренажерный зал, сад, детская игровая площадка, ф…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Показать все публикации