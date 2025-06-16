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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Camden с доступом к широкому спектру услуг и удобств, район Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$310,336
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3
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ID: 26551
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In CRM: 2463684
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Camden — это новое воплощение современной жизни в самом сердце динамичного района Town Square. Всего в нескольких шагах раскинулась зеленая гладь главного парка, где по утрам слышны пение птиц и смех детей, а по вечерам — мерцают огни уютных кафе. Сам комплекс встречает вас лаконичной архитектурой в теплой природной палитре.

Рядом с жилыми корпусами расположился современный фитнес-центр: здесь можно начать день с энергичной тренировки и встретить рассвет, наблюдая за тем, как город постепенно просыпается. Чуть поодаль сверкает вода бассейна. Детские игровые площадки становятся местом бесконечных приключений, а зона барбекю собирает друзей и соседей за душевными разговорами.

Покупая резиденцию в Camden, вы инвестируете не просто в квадратные метры, а в образ жизни, который объединяет стиль, комфорт и чувство свободы. Позвольте себе жить там, где каждый новый день наполняется свежим воздухом, перспективами и теплом настоящего дома.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 50/50

  • 10% - июнь 2025
  • 10% - август 2025
  • 10% - февраль 2026
  • 10% - август 2026
  • 10% - февраль 2027
  • 50% - во время сдачи проекта (март 2028)
Особенности квартир

К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями. Внутри резиденций кухни уже оснащены всей необходимой бытовой техникой. Открытые планировки наполняют комнаты естественным светом, создавая атмосферу легкости днём и уюта вечером.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Camden с доступом к широкому спектру услуг и удобств, район Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$310,336
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Языки общения
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