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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с хорошим спектром удобств в районе Джумейра Гарден Сити, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$362,216
;
20
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ID: 25914
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In CRM: 2452117
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 1000 м)
  • Метро
    World Trade Centre (~ 900 м)

О комплексе

Olivia Gardens — изысканный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых престижных районов Дубая — Jumeirah Gardens City.

На крыше расположен инфинити-бассейн с панорамными видами, а также детский бассейн. Зоны для йоги и пилатеса помогут расслабиться и восстановить силы, а современный тренажёрный зал с видом на город — держать себя в форме. Любители спокойного досуга по достоинству оценят атмосферный кинотеатр под открытым небом. Для детей предусмотрена безопасная игровая площадка, а ценители природы смогут прогуляться по частному оливковому саду. Комфорт обеспечивается не только дизайном, но и технологиями: в апартаментах предусмотрена система охлаждения воды, в комплексе есть зарядные станции для электромобилей, зоны для коворкинга и переговорные в стильном лобби, а также бесплатный Wi-Fi на территории комплекса.

Особенности квартир

Жилой комплекс включает 8 этажей. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Резиденции полностью укомплектованы современной бытовой техникой: холодильником, посудомоечной и стиральной машинами, газовой плитой с духовкой, микроволновой печью. Система умного дома с поддержкой Alexa добавляет комфорт в повседневную жизнь.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 1,8 км
  • Центр города - 2 км
  • Порт - 2,5 км
  • Торговый центр - 3 км
  • Больница - 3,6 км
  • Аэропорт - 9 км

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс с хорошим спектром удобств в районе Джумейра Гарден Сити, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$362,216
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