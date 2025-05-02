Жилой комплекс Современный жилой комплекс с хорошим спектром удобств в районе Джумейра Гарден Сити, Дубай, ОАЭ

Olivia Gardens — изысканный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых престижных районов Дубая — Jumeirah Gardens City.

На крыше расположен инфинити-бассейн с панорамными видами, а также детский бассейн. Зоны для йоги и пилатеса помогут расслабиться и восстановить силы, а современный тренажёрный зал с видом на город — держать себя в форме. Любители спокойного досуга по достоинству оценят атмосферный кинотеатр под открытым небом. Для детей предусмотрена безопасная игровая площадка, а ценители природы смогут прогуляться по частному оливковому саду. Комфорт обеспечивается не только дизайном, но и технологиями: в апартаментах предусмотрена система охлаждения воды, в комплексе есть зарядные станции для электромобилей, зоны для коворкинга и переговорные в стильном лобби, а также бесплатный Wi-Fi на территории комплекса.

Особенности квартир

Жилой комплекс включает 8 этажей. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Резиденции полностью укомплектованы современной бытовой техникой: холодильником, посудомоечной и стиральной машинами, газовой плитой с духовкой, микроволновой печью. Система умного дома с поддержкой Alexa добавляет комфорт в повседневную жизнь.

Пляж - 1,8 км

Центр города - 2 км

Порт - 2,5 км

Торговый центр - 3 км

Больница - 3,6 км

Аэропорт - 9 км

Расположение и объекты поблизости