Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс Trump Int Hotel & Tower с закрытым клубом, ресторанами и инфинити-бассейном на крыше, Al Wasl, Дубай, ОАЭ

Trump International Hotel & Tower — новый жилой проект в самом сердце мегаполиса — символ безупречного вкуса и престижа. Небоскреб расположен прямо у въезда в центр Дубая, на знаменитой Sheikh Zayed Road. Просторные резиденции с 1-3 спальнями, а также эксклюзивные пентхаусы с 4 спальнями с высокими потолками, изысканной отделкой и панорамными видами на сверкающий центр города, Бурдж-Халифу и бескрайние воды залива — это новый уровень владения недвижимостью. Частные лифты, отделка из натурального мрамора, смелые дизайнерские решения, встроенная европейская техника на кухне — каждая деталь подчеркивает высокий уровень жизни.

Проект продолжает легендарное наследие The Trump Organization, начатое Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Уникальной особенностью проекта является закрытый клуб The Trump Сlub, члены которого получают доступ к исключительным привилегиям. Здесь вы найдёте всё: от частной зоны для ужинов до современного тренажерного зала, лаунж-зон, баров и гастрономических ресторанов, которые подарят вкус настоящей роскоши. Бизнес-встречи, отдых, восстановление — каждый найдет здесь для себя именно то, что ему нужно. Изюминкой проекта является самый высокий в мире инфинити-бассейн, расположенный на крыше небоскреба.

Удобства:

Закрытый клуб The Trump для резидентов

Фитнес-зал

Приватный лаунж

Гольф-симулятор

Спа и оздоровительный центр

Переговорные комнаты

Инфинити-бассейн на крыше

Кафе и рестораны

Студия йоги

Детская игровая площадка

Окончание строительства - 4 квартал 2031 года.

Рассрочка: 90/10

Особенности квартир

Кухня оборудована

Двойные стеклопакеты

Встроенная электрическая кухонная бытовая техника

Бурдж Халифа и Dubai Mall - 2 минуты

Дубайский международный финансовый центр - 8 минут

Музей будущего - 10 минут

Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Бурдж-аль-Араб - 22 минуты

Дубай Марина - 25 минут

Пальма Джумейра - 28 минут

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости