  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bristol с приватным пляжем в районе Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bristol с приватным пляжем в районе Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,01 млн
14.04.2025
$1,99 млн
13.04.2025
$2,00 млн
12.04.2025
$2,00 млн
11.04.2025
$2,05 млн
10.04.2025
$2,06 млн
09.04.2025
$2,07 млн
08.04.2025
$2,07 млн
06.04.2025
$2,07 млн
05.04.2025
$2,05 млн
04.04.2025
$2,08 млн
03.04.2025
$2,10 млн
02.04.2025
$2,09 млн
01.04.2025
$2,09 млн
30.03.2025
$2,08 млн
29.03.2025
$2,10 млн
28.03.2025
$2,11 млн
27.03.2025
$2,10 млн
26.03.2025
$2,10 млн
25.03.2025
$2,09 млн
24.03.2025
$2,08 млн
;
16
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24879
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422555
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Bristol by Emaar — эксклюзивный жилой проект на Emaar Beachfront, в одном из самых престижных прибрежных районов Дубая. Это идеальное сочетание современного дизайна, первоклассной отделки и уединенной атмосферы частного курорта. Каждая резиденция продумана до мельчайших деталей: просторные планировки, панорамные окна, роскошные балконы и террасы создают ощущение бескрайнего простора и гармонии с морем.

Жители Bristol получают доступ к закрытому частному пляжу, бесконечным бассейнам с видом на Персидский залив, ультрасовременному фитнес-клубу и велнес-центру. Внутренняя инфраструктура включает кинотеатр, боулинг, лаунж-зоны, СПА-комплекс и рестораны высокой кухни, предлагая досуг мирового уровня прямо у вас дома. А вид из окон открывает захватывающие панорамы на Palm Jumeirah, Atlantis, Dubai Marina и Burj Al Arab, превращая каждое утро в незабываемый момент.

Удобства и оснащение в доме
  • Бесконечные бассейны
  • Собственный пляж
  • Кинотеатр и боулинг
  • Фитнес-клуб премиум-класса
  • СПА и wellness-центр
  • Рестораны высокой кухни
Расположение и объекты поблизости

Проект отличается уникальным расположением, обеспечивающим идеальный баланс приватности и удобства. Emaar Beachfront — это закрытый островной район, соединенный с основными транспортными артериями города, что позволяет легко добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Burj Khalifa и международного аэропорта Дубая. Здесь вас ждет абсолютная роскошь, гармония и вдохновляющий вид на лазурные воды залива.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитные апартаменты с видом на лагуны и центр города, рядом с пляжем, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$444,731
Многоквартирный жилой дом Volta by Damac
Абу-Даби, ОАЭ
от
$673,372
Жилой комплекс Greenside Residence
Дубай, ОАЭ
от
$375,338
Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новой резиденции у воды Villa del Divos с панорамными видами и пляжным клубом, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,72 млн
Жилой комплекс Natuzzi Harmoni Homes
Дубай, ОАЭ
от
$720,754
Вы просматриваете
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bristol с приватным пляжем в районе Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,01 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Red Square
Жилой комплекс Red Square
Дубай, ОАЭ
от
$147,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 34
Элегантные апартаменты в новом проекте Red Square в районе Jumeirah Village Triangle! Апартаменты для жизни, перепродажи и сдачи в аренду (ROI - 10% в $)! Доход от перепродажи после сдачи ключей - 25-36%! Рассрочка 0%! Апартаменты полностью меблированы! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удоб…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Многоквартирный жилой дом Mantabay Major by Loro Piana
Многоквартирный жилой дом Mantabay Major by Loro Piana
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$346,575
Год сдачи 2026
Откройте для себя воплощение роскоши жизни в заливе Манта, где каждая деталь призвана улучшить ваш образ жизни. От элегантных квартир-студий до просторных квартир с 2 спальнями, полуобставленных кухонной техникой и полностью меблированных Loro Piana, всего за 50 000 евро. Манта-Бэй может по…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой в районе JLT, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция SO/UPTOWN с отелем, бизнес-центром и богатой инфраструктурой в районе JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$956,694
SO Uptown Residences — уникальный проект, включающий 227 пятизвездочных резиденций. Этот небоскреб высотой 340 метров стал самым высоким зданием с резиденциями в районе JLT и предлагает потрясающие виды на Jumeirah Islands, Bluewaters и другие знаковые достопримечательности города. Жители SO…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации