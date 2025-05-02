Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bristol с приватным пляжем в районе Emaar Beachfront, Дубай, ОАЭ

Bristol by Emaar — эксклюзивный жилой проект на Emaar Beachfront, в одном из самых престижных прибрежных районов Дубая. Это идеальное сочетание современного дизайна, первоклассной отделки и уединенной атмосферы частного курорта. Каждая резиденция продумана до мельчайших деталей: просторные планировки, панорамные окна, роскошные балконы и террасы создают ощущение бескрайнего простора и гармонии с морем.

Жители Bristol получают доступ к закрытому частному пляжу, бесконечным бассейнам с видом на Персидский залив, ультрасовременному фитнес-клубу и велнес-центру. Внутренняя инфраструктура включает кинотеатр, боулинг, лаунж-зоны, СПА-комплекс и рестораны высокой кухни, предлагая досуг мирового уровня прямо у вас дома. А вид из окон открывает захватывающие панорамы на Palm Jumeirah, Atlantis, Dubai Marina и Burj Al Arab, превращая каждое утро в незабываемый момент.

Бесконечные бассейны

Собственный пляж

Кинотеатр и боулинг

Фитнес-клуб премиум-класса

СПА и wellness-центр

Рестораны высокой кухни

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Проект отличается уникальным расположением, обеспечивающим идеальный баланс приватности и удобства. Emaar Beachfront — это закрытый островной район, соединенный с основными транспортными артериями города, что позволяет легко добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Burj Khalifa и международного аэропорта Дубая. Здесь вас ждет абсолютная роскошь, гармония и вдохновляющий вид на лазурные воды залива.