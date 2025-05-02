Жилой комплекс Новая резиденция Amazonia с бассейном и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Amazonia by Palladium Development — это уникальный проект в самом сердце района Аль-Джаддаф, Дубай, который сочетает в себе элегантный стиль, инновационные технологии и премиальное расположение. Комплекс представляет собой полностью укомплектованные смарт-апартаменты, спроектированные с учетом самых высоких стандартов современного комфорта. Резиденты смогут наслаждаться изысканными интерьерами, которые включают дизайнерскую мебель, премиальные бытовые приборы Siemens и сантехнику Grohe. Каждая деталь продумана, чтобы создать атмосферу уюта и роскоши.

Комплекс предлагает широкий спектр удобств для полноценной жизни и отдыха: панорамный бассейн, современный спортзал, коворкинг, детские игровые зоны и даже открытый кинотеатр под звездами. Также предусмотрены услуги валет-парковки и просторный лаунж для резидентов.

Удобства:

Валет-парковка

Просторный лаунж для резидентов

Коворкинг

Панорамный бассейн

Детские игровые зоны

Ультрасовременный спортзал

Открытый кинотеатр

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка 10/50/40

Особенности квартир

Полностью меблированные

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в стратегической локации, которая обеспечивает отличную транспортную доступность и близость к ключевым достопримечательностям города. В нескольких минутах ходьбы находятся станция метро Al Jaddaf, канал Дубая и благоустроенные парки, а всего за 15 минут можно добраться до Бурдж-Халифа и крупнейшего торгового центра Dubai Mall. Жители Amazonia также оценят близость к набережной Марина Аль-Джаддаф, где можно насладиться вечерними прогулками или ужином в одном из уютных ресторанов.