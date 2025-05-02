  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новая резиденция Amazonia с бассейном и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Amazonia с бассейном и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$514,305
14.04.2025
$511,128
13.04.2025
$511,428
12.04.2025
$513,338
11.04.2025
$524,937
10.04.2025
$527,076
09.04.2025
$529,728
08.04.2025
$529,396
06.04.2025
$529,706
05.04.2025
$524,880
04.04.2025
$531,898
03.04.2025
$537,796
02.04.2025
$536,663
01.04.2025
$535,449
30.03.2025
$533,803
29.03.2025
$537,795
28.03.2025
$539,758
27.03.2025
$537,867
26.03.2025
$537,531
25.03.2025
$535,695
24.03.2025
$533,881
;
14
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23642
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418350
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Jadaf (~ 500 м)
  • Метро
    Creek (~ 800 м)

О комплексе

Amazonia by Palladium Development — это уникальный проект в самом сердце района Аль-Джаддаф, Дубай, который сочетает в себе элегантный стиль, инновационные технологии и премиальное расположение. Комплекс представляет собой полностью укомплектованные смарт-апартаменты, спроектированные с учетом самых высоких стандартов современного комфорта. Резиденты смогут наслаждаться изысканными интерьерами, которые включают дизайнерскую мебель, премиальные бытовые приборы Siemens и сантехнику Grohe. Каждая деталь продумана, чтобы создать атмосферу уюта и роскоши.

Комплекс предлагает широкий спектр удобств для полноценной жизни и отдыха: панорамный бассейн, современный спортзал, коворкинг, детские игровые зоны и даже открытый кинотеатр под звездами. Также предусмотрены услуги валет-парковки и просторный лаунж для резидентов.

Удобства:

  • Валет-парковка
  • Просторный лаунж для резидентов
  • Коворкинг
  • Панорамный бассейн
  • Детские игровые зоны
  • Ультрасовременный спортзал
  • Открытый кинотеатр

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка 10/50/40

Особенности квартир

Полностью меблированные

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в стратегической локации, которая обеспечивает отличную транспортную доступность и близость к ключевым достопримечательностям города. В нескольких минутах ходьбы находятся станция метро Al Jaddaf, канал Дубая и благоустроенные парки, а всего за 15 минут можно добраться до Бурдж-Халифа и крупнейшего торгового центра Dubai Mall. Жители Amazonia также оценят близость к набережной Марина Аль-Джаддаф, где можно насладиться вечерними прогулками или ужином в одном из уютных ресторанов.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс Oak Yard Residences с бассейном, коворкингом и детской игровой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$379,736
Многоквартирный жилой дом Waterside by LIV
Дубай, ОАЭ
от
$1,05 млн
Жилой комплекс The Opus
Дубай, ОАЭ
от
$1,19 млн
Жилой комплекс Элитный комплекс Acres Normal Villas с лагунами и зелёными зонами отдыха в районе Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,77 млн
Жилой комплекс Эксклюзивный комплекс вилл рядом с пляжем, престижным гольф-клубом и живописными парковыми зонами, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$9,33 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Amazonia с бассейном и коворкингом, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$514,305
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс AG 9INE
Жилой комплекс AG 9INE
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Меблированная квартира в новом комплексе AG 9INE в районе Dubai Land! Для жизни и инвестиций! Доходность от сдачи в аренду - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: ультрасовременный тренажерный зал, омолаживающий оздоровительный клуб и сверкающий ба…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Altus
Жилой комплекс Altus
Дубай, ОАЭ
от
$438,356
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 21
Роскошные апартаменты в новом престижном комплексе ALTUS в востребованном районе Dubai Creek Harbour! Потрясающие панорамные виды на природные красоты района! Доступ к пристани для яхт и яхт-клубу! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Рассрочка 0%! Жилой комплекс будет находиться рядо…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Skyhills Residence
Жилой комплекс Skyhills Residence
Дубай, ОАЭ
от
$225,692
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 40
Апартаменты в современном проекте Skyhills Residence в районе Al Barsha! В окружении пышной зелени! Недвижимость в проекте идеально подойдет тем, кто хочет жить в спокойной атмосфере! Высокий доход от инвестиций! Возможно получение ВНЖ! Рассрочка 0%! - стоимость studio начинается от 22569…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации