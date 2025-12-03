Жилой комплекс ELARIS Rise

ELARIS Rise — новый премиальный жилой комплекс от Object One с архитектурой будущего и продуманной инфраструктурой!



ELARIS Rise — современный жилой комплекс от Object One, созданный для тех, кто ценит стильную архитектуру, функциональные пространства и комфорт нового поколения.



Удобства комплекса

ELARIS Rise предлагает продуманную инфраструктуру для отдыха, спорта и спокойной жизни:

- открытый бассейн и террасы для загара,

- современный фитнес-зал,

- зоны отдыха и co-working пространство,

- детские игровые зоны,

- зелёные прогулочные маршруты и уютные уголки для отдыха,

- стильное лобби и 24/7 безопасность.



Локация и окружение

ELARIS Rise расположен в перспективной части Дубая (локация соответствует бренду Object One), обеспечивая быстрый доступ к ключевым точкам города:



- торговым центрам и супермаркетам,

- школам и медицинским учреждениям,

- основным транспортным магистралям,

- деловым и рекреационным зонам.



Высокая мобильность делает комплекс удобным как для семей, так и для профессионалов.



Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию ELARIS Rise, изучить планировки и выбрать резиденцию в новом премиальном проекте Object One.