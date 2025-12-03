  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс ELARIS Rise

Жилой комплекс ELARIS Rise

Дубай, ОАЭ
от
$343,686
;
10
ID: 33026
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    21

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

ELARIS Rise — новый премиальный жилой комплекс от Object One с архитектурой будущего и продуманной инфраструктурой!

ELARIS Rise — современный жилой комплекс от Object One, созданный для тех, кто ценит стильную архитектуру, функциональные пространства и комфорт нового поколения.

Удобства комплекса
ELARIS Rise предлагает продуманную инфраструктуру для отдыха, спорта и спокойной жизни:
- открытый бассейн и террасы для загара,
- современный фитнес-зал,
- зоны отдыха и co-working пространство,
- детские игровые зоны,
- зелёные прогулочные маршруты и уютные уголки для отдыха,
- стильное лобби и 24/7 безопасность.

Локация и окружение
ELARIS Rise расположен в перспективной части Дубая (локация соответствует бренду Object One), обеспечивая быстрый доступ к ключевым точкам города:

- торговым центрам и супермаркетам,
- школам и медицинским учреждениям,
- основным транспортным магистралям,
- деловым и рекреационным зонам.

Высокая мобильность делает комплекс удобным как для семей, так и для профессионалов.

Свяжитесь сейчас, чтобы получить презентацию ELARIS Rise, изучить планировки и выбрать резиденцию в новом премиальном проекте Object One.

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Досуг

