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  3. Большая охраняемая резиденция Mirdiff Hills с бассейнами и элитным отелем рядом с аэропортом и станцией метро, Mirdiff, Дубай, ОАЭ

Большая охраняемая резиденция Mirdiff Hills с бассейнами и элитным отелем рядом с аэропортом и станцией метро, Mirdiff, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€458,661
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8
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О комплексе

Резиденция располагает отелем премиум класса, ресторанами, кафе, магазинами и бутиками, бассейнами для взрослых и детей, джакузи, медицинскими центрами, детскими садами, клубом, крытой парковкой, тренажерным залом, детской площадкой, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Школа - 3 минуты
  • Ближайший торговый центр - 2 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Станция метро - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 14 минут
  • Международный аэропорт Шарджа - 23 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Большая охраняемая резиденция Mirdiff Hills с бассейнами и элитным отелем рядом с аэропортом и станцией метро, Mirdiff, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€458,661
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Jumeirah Village Triangle. известный как Belmont Residence от Ellington Properties План оплаты; Авансовый платеж – 20% Во время строительства – 50% На передачу – 30% Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны без мебели BUA; 828 кв. Прачечная Порошковая комната Балкон / Терраса Лифт, Лобби и Зона ожидания Приемная зона Столовая и Розничная зона Ресторан и Кафе Бассейн тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Детская игровая площадка Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Спа и Сауна Пляжный волейбол Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Школа и Институт Доступ к пляжу Торговая и супермаркетная зона Йога и Медитация Соседство поблизости; Город производства Дубая – 1,3 км Высоты Победы – 1,5 км Источники – 2,1 км Спорт Сити – 2,2 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
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