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  4. Жилой комплекс Новая высотная резиденция One B Tower с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Quoz, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция One B Tower с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Quoz, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$3,59 млн
14.04.2025
$3,58 млн
13.04.2025
$3,58 млн
12.04.2025
$3,59 млн
11.04.2025
$3,67 млн
10.04.2025
$3,69 млн
09.04.2025
$3,71 млн
08.04.2025
$3,70 млн
06.04.2025
$3,71 млн
05.04.2025
$3,67 млн
04.04.2025
$3,72 млн
03.04.2025
$3,76 млн
02.04.2025
$3,75 млн
01.04.2025
$3,75 млн
30.03.2025
$3,73 млн
29.03.2025
$3,76 млн
28.03.2025
$3,78 млн
27.03.2025
$3,76 млн
26.03.2025
$3,76 млн
25.03.2025
$3,75 млн
24.03.2025
$3,74 млн
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12
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Описание Описание
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ID: 19823
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373774
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

One Billion Tower на Sheikh Zayed Road - это новый жилой комплекс премиум-класса от Wasl Properties, предлагающий эксклюзивные дуплексы и пентхаусы с 1 по 4 спальни в Дубае. К услугам жителей ультрасовременные фитнес-центры, включая полностью оборудованные тренажерные залы и специальные зоны для йоги, позволяющие поддерживать здоровый образ жизни. Бассейн на уровне подиума предлагает освежающий отдых, а игровая комната для детей обеспечивает безопасную и приятную среду для игр.

Роскошный фасад небоскреба с видом на живописный канал Dubai Water Canal дарит жителям обещание несравненной элегантности и комфорта.

Удобства:

  • Роскошные спа и бассейны
  • Фитнес и оздоровительные центры премиум-класса
  • Рестораны
  • Детские площадки

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 40/60

Расположение и объекты поблизости

Благодаря своему первоклассному месту на Sheikh Zayed Road, жильцы One Billion Tower имеют легкий доступ к ключевым деловым и туристическим центрам Дубая

  • Дубайский канал - 1 минута
  • Парк - 5 минут
  • Джумейра-Бич - 5 минут
  • Станция метро Бизнес-Бэй - 10 минут
  • Бурдж Халифа - 12 минут
  • Dubai Mall - 12 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция One B Tower с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Quoz, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,59 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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