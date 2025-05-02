Жилой комплекс Новая высотная резиденция One B Tower с бассейном, зонами отдыха и коворкингом, Al Quoz, Дубай, ОАЭ

One Billion Tower на Sheikh Zayed Road - это новый жилой комплекс премиум-класса от Wasl Properties, предлагающий эксклюзивные дуплексы и пентхаусы с 1 по 4 спальни в Дубае. К услугам жителей ультрасовременные фитнес-центры, включая полностью оборудованные тренажерные залы и специальные зоны для йоги, позволяющие поддерживать здоровый образ жизни. Бассейн на уровне подиума предлагает освежающий отдых, а игровая комната для детей обеспечивает безопасную и приятную среду для игр.

Роскошный фасад небоскреба с видом на живописный канал Dubai Water Canal дарит жителям обещание несравненной элегантности и комфорта.

Удобства:

Роскошные спа и бассейны

Фитнес и оздоровительные центры премиум-класса

Рестораны

Детские площадки

Окончание строительства - 4 квартал 2028 года.

Рассрочка: 40/60

Расположение и объекты поблизости

Благодаря своему первоклассному месту на Sheikh Zayed Road, жильцы One Billion Tower имеют легкий доступ к ключевым деловым и туристическим центрам Дубая