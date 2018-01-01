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Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€271,585
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6
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О комплексе

Резиденция располагает бассейном, детской площадкой, беговыми дорожками и зоной для йоги, зоной барбекю, сауной и парной, спа-центром.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Марина - 28 минут
  • Пальма Джумейра - 23 минуты
  • Международный аэропорт Дубай - 11 минут
  • Дубай Молл - 8 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€271,585
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