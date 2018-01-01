Новая резиденция Adeba с бассейном и спа-центром недалеко от аэропорта, Al Jaddaf, Дубай, ОАЭ

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Резиденция располагает общим бассейном и детским бассейном, детской площадкой, сауной и парной, теннисным кортом на крыше, зоной барбекю, беговой дорожкой, кинотеатром на открытом воздухе, джакузи, тренажерными залами.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со станцией метро.
Школа - 7 минут езды
Детский сад - 8 минут езды
Университет - 11 минут езды
Дубай Марина - 16 минут
Джумейра Бич - 16 минут
Гольф-клуб - 17 минут
Даунтаун Дубай - 20 минут
Бурдж Халифа - 20 минут
Дубай Молл - 20 минут
Резиденция располагает открытым бассейном, детской площадкой и бассейном, тренажерным залом.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Дубай Марина - 5 минут
Mall of Emirates - 7 минут
Пальма Джумейра - 8 минут
Бурдж Аль Араб - 8 минут
Даунтаун Дубай - 15 минут
Международный аэропорт - 20 минут
Предлагаются светлые современные виллы с террасами и балконами, садами, бассейнами и панорамным видом на море.
Каждая вилла имеет уникальный дизайн.
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.
Удобства и оснащение в доме
Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе прямо на берегу моря.
Дубай Марина - 18 км
Международный аэропорт - 20 км
Бурдж-аль-Араб - 26 км
Бизнес-Бэй - 35 км
Джумейра-Бич - 33 км