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Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€575,202
;
14
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О комплексе

Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Шейх-Зайед-Роад - 15 минут
  • Даунтаун Дубай - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубая - 12 минут
  • Бизнес Бэй - 10 минут
  • Пальма Джумейра - 22 минуты
  • Пляж Джумейра - 12 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Бурдж Халифа - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€575,202
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients 1 bedroom apartment, located in Business Bay, known as The Crestmark by Ellington Amenities & Facilities; 1 Bedroom 2 Bath Unfurnished BUA; 1,026 Sqft Laundry area Powder room Study room Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area Fitness centre Secret club room Treadwell fitness Aracade room Kidopolis world ( Ellington Game area ) Outdoor Yoga & Meditation EV Charging station Library area Bicycle track Hub deck Curved outdoor bench Entertainment Facilities; Cabanas Baja Shelf Mini-bowling Alley Arcade & Gaming room Lounge seats Kinetic Garden Secret Club room Bar & Kitchenette Functional Training zone Zen room Access to Wellness Studio For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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