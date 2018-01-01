Современная резиденция Riviera IV с бассейном, зелеными зонами и живописным видом в районе MBR City, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients 1 bedroom apartment, located in Business Bay, known as The Crestmark by Ellington
Amenities & Facilities;
1 Bedroom
2 Bath
Unfurnished
BUA; 1,026 Sqft
Laundry area
Powder room
Study room
Balcony / Terrace
Lobby, Lift & Waiting area
Reception area
Swimming pool
Gym
Barbeque area
Fitness centre
Secret club room
Treadwell fitness
Aracade room
Kidopolis world ( Ellington Game area )
Outdoor Yoga & Meditation
EV Charging station
Library area
Bicycle track
Hub deck
Curved outdoor bench
Entertainment Facilities;
Cabanas
Baja Shelf
Mini-bowling Alley
Arcade & Gaming room
Lounge seats
Kinetic Garden
Secret Club room
Bar & Kitchenette
Functional Training zone
Zen room
Access to Wellness Studio
For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at
Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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Шикарные апартаменты с видом на Персидский залив в районе Dubai Marina!
Апартаменты предлагаются без мебели.
Владельцам апартаментов будут доступны следующие высококлассные удобства: бассейны с шезлонгами и видом на пристань для яхт, фитнес-зал, SPA-центр с паровыми и саунами для мужчин и женщин, студии йоги в помещении и на открытом воздухе, лаундж, площадка для барбекю, ландшафтные сады, зоны для детских развлечений, пространство для игры в виртуальный гольф, музыкальная и игровая комнаты, конференц-залы, консьерж-сервис и охрана 24/7.
Расположение:
В радиусе 10–20 минут пешком расположены: детские сады, пляжи, торговый центр, парашютный центр, школы и университеты.
План оплаты:
50 % - на стадии строительства.
50 % - по завершении.
Рентабельность инвестиций составляет 8%.
Пишите или звоните нам, подберем недвижимость под Ваши предпочтения. Организуем безопасную сделку с застройщиком!
Проект - элегантный и современный жилой комплекс. Состоит из 68 просторных и уютных студий и квартир.
Стиль - современная интерпретация классического лондонского квартала с домами с большими окнами и просторными балконами. В интерьере апартаментов использована нейтральная цветовая палитра.
Удобный план оплаты:
20% - при бронировании
10% - через 60 дней после бронирования
10% - через 120 дней после бронирования
5% - при 20% готовности проекта
5% - при 30% готовности проекта
5% - при 40% готовности проекта
5% - при 50% готовности проекта
5% - при 60% готовности проекта
5% - при 70% готовности проекта
30% - после сдачи объекта.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: шезлонги, душ и кабинки у бассейна, оборудованные зоны отдыха, йога-студия, спортивные площадки, детская комната, зарядки для электромобилей, скалодромы для взрослых и детей.
Элегантный вестибюль дополнен уютными креслами для отдыха, открытыми стеллажами с книгами, общим столом, уставленным различными играми, головоломками и предметами декора.
Расположение и объекты поблизости
Jumeirah Village Triangle - тихий и спокойный район с парками, жилыми домами и виллами, местами для отдыха и развлечений для семей или небольших компаний.
Belmont Residences расположен недалеко от основных автомагистралей, общественных парков и международных школ.
Расположение от основных популярных мест:
5 минут - ТЦ Al Khail Avenue Mall
15 минут - гольф-клубы Jumeirah Golf Estate, Montgomerie, Dubai Hills
15 минут - ТЦ Dubai Hills
20 минут - ТЦ Mall of the Emirates
25 минут - пляж JBR
20 минут - отель Burj Al Arab
23 минуты - район Palm Jumeirah и Бурдж Халифа
27 минут - ТЦ Дубай Молл
20 минут - район Dubai Marina
25 минут - аэропорт DWC
30 минут - Международный аэропорт Дубая.