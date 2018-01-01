Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €127,000

31–77 м² 3

Сдача в: 2025

The Mayfair от компании Nshama представляет собой великолепный образец роскошной жилой застройки с просторными студиями, 1, 2 и 3-спальными квартирами, а также двухуровневыми апартаментами в районе Таун Сквер в Дубае. Это инновационный и утонченный проект, где жители могут испытать повышенный уровень жизни в элегантных и комфортабельных домах. Это процветающее место известно своей ориентацией на семейное окружение, естественные ландшафты и широкий спектр удобств. Серия уютных домов обставлена выдающейся и прекрасной инфраструктурой. Жители могут почувствовать покой, уединение и удобное окружение во всем. Внутри присутствуют стандартные качественные планировки и тематики, а также изысканные материалы для оборудования и аксессуаров на кухне, в ванной комнате и гостиной. Широкие окна в гостинных помещениях наполняют их естественным светом и также позволяют наслаждаться природными видами на ландшафты. С огромным парком Town Square и зелеными зонами для досуга, этот проект способствует подходящему и спокойному образу жизни. Этот исключительный проект гордится наличием розничных магазинов, ресторанов, площадок для детей и множеством других высококачественных удобств вокруг живописной зеленой зоны. Каждая просторная спальня оснащена напольными покрытиями из глазурованного фарфора, встроенным гардеробом и собственной ванной комнатой. Кухня и ванная комната создают атмосферу уюта и элегантности благодаря изысканным планировкам, оборудованию и элементам декора. Это известное местоположение обогащает среду, где люди могут наслаждаться доступностью разнообразных удобств и услуг. Здесь имеются парки и сады с дорожками для бега и велосипедных прогулок, розничные магазины, торговые центры, рестораны, кафе, зоны для барбекю, а также деловые центры с фитнес-центрами, спортзалами и здравоохранением. На небольшом расстоянии можно найти образовательные учреждения, такие как школы или университеты, а также популярные достопримечательности для развлечений. Это яркое и процветающее архитектурное произведение предлагает идеальный выбор для проживания, где семьи могут отдохнуть, порадоваться и обрести небесный образ жизни. Ключевые особенности: - Изысканно спроектированные роскошные студии, 1, 2 и 3-спальные квартиры, а также двухуровневые апартаменты - Парк Town Square с 10 км треком для бега и 13 км велосипедным треком - Более 250 розничных точек, ресторанов, кафе, салонов красоты и услуг по уходу за собой - Скейт-парк и спортивная площадка площадью 8000 кв. м - Качество встроенных материалов и обстановки - Мирового класса удобства и удобства - Преимущество легкой и удобной дорожной инфраструктуры