Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €402,727

73–158 м² 2

Сдача в: 2024

The Grove by Iman – жилой комплекс премиум-класса, располагающийся посреди пышной зелени в Dubai Hills. В роли застройщика выступает компания Iman Developers, известная своими уникальными и амбициозными проектами. Жилой комплекс включает в себя коллекцию самых востребованных типов недвижимости. Здесь представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями. Площадь жилых объектов варьируется от 38 до 237 квадратных метров. Резидентов ожидает невероятный набор удобств: - Двойной вестибюль, воссозданный по лекалам интерьеров класса люкс; - 25-метровый бассейн и джакузи для отдыха: в том числе, бассейн на крыше; - Детские бассейны; - Специальные детские игровые зоны: на открытом воздухе и крытая площадка; - Зона отдыха на открытом пространства; - Обустроенная терраса для отдыха и расслабления; - Клубный лаундж; - Площадка для барбекю; - Парковка для электромобилей; - Спортивные площадки; - Обустроенный фитнес-клуб с современным оборудованием. Расположение: Располагаясь в Dubai Hills, жилой комплекс The Grove предлагает резидентам не только развитую инфраструктуру загородного сообщества, но и быстрый доступ к важным объектам и локациям Дубая: 1 километр до торгового центра Dubai Hills Mall. 7 километров до торгового центра Mall of the Emirates. 16 километров до башни Burj Khalifa и искусственного острова Palm Jumeirah. 26 километров до Dubai Expo City. 28 километров до международного аэропорта Дубая. Застройщик предлагает очень выгодные планы оплат, разделенные на 6 этапов, что делает инвестиции в жилой комплекс The Grove еще более выгодными.