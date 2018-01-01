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Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€4,75 млн
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9
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О комплексе

Предлагаются красивые трех- и четырехэтажные виллы с видом на поле для гольфа.

Каждая вилла имеет просторную парковку, бассейн, джакузи, тренажерный зал, домашний кинотеатр.

Резиденция располагает гольф-клубом, пляжем и бассейнами, детскими площадками, контактным зоопарком и конно-спортивным комплексом, зелеными зонами, спортивными площадками, супермаркетом, медицинским центром, школой.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Особенности квартир

Каждый дом включает 5, 6 или 7 спален с ванными комнатами и гардеробными, игровую комнату.

Расположение и объекты поблизости
  • Поло клуб и клуб верховой езды - 10 минут
  • Автодром - 12 минут
  • Ближайший торговый центр - 11 минут
  • Международный аэропорт - 28 минут
  • Ближайшая школа - 5 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Живописная резиденция Gems Estates рядом с гольф-клубом, район Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€4,75 млн
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! The Grove by Iman – жилой комплекс премиум-класса, располагающийся посреди пышной зелени в Dubai Hills. В роли застройщика выступает компания Iman Developers, известная своими уникальными и амбициозными проектами. Жилой комплекс включает в себя коллекцию самых востребованных типов недвижимости. Здесь представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями. Площадь жилых объектов варьируется от 38 до 237 квадратных метров. Резидентов ожидает невероятный набор удобств: - Двойной вестибюль, воссозданный по лекалам интерьеров класса люкс; - 25-метровый бассейн и джакузи для отдыха: в том числе, бассейн на крыше; - Детские бассейны; - Специальные детские игровые зоны: на открытом воздухе и крытая площадка; - Зона отдыха на открытом пространства; - Обустроенная терраса для отдыха и расслабления; - Клубный лаундж; - Площадка для барбекю; - Парковка для электромобилей; - Спортивные площадки; - Обустроенный фитнес-клуб с современным оборудованием. Расположение: Располагаясь в Dubai Hills, жилой комплекс The Grove предлагает резидентам не только развитую инфраструктуру загородного сообщества, но и быстрый доступ к важным объектам и локациям Дубая: 1 километр до торгового центра Dubai Hills Mall. 7 километров до торгового центра Mall of the Emirates. 16 километров до башни Burj Khalifa и искусственного острова Palm Jumeirah. 26 километров до Dubai Expo City. 28 километров до международного аэропорта Дубая. Застройщик предлагает очень выгодные планы оплат, разделенные на 6 этапов, что делает инвестиции в жилой комплекс The Grove еще более выгодными. Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости ОАЭ!
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