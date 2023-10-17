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Дома в Абу-Даби, ОАЭ

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таунхаусы
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41 объект найдено
Дом в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Дом в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
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Цена по запросу
Дом в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Дом в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Дом в Абу-Даби, ОАЭ
Дом
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в Абу-Даби, ОАЭ
Дом
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в Абу-Даби, ОАЭ
Дом
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в получении ВНЖ и резидентс…
Цена по запросу
Дом в центре города в Абу-Даби, ОАЭ
Дом в центре города
Абу-Даби, ОАЭ
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Цена по запросу
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 464 м²
**Saadiyat Lagoons** - это новейшее жилое дополнение от **Aldar Properties**, предлагающее в…
€1,64 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 1 022 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не…
€2,86 млн
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Площадь 504 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,05 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€902,687
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Площадь 298 м²
Количество этажей 15
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,47 млн
Таунхаус 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 1 спальня с парковкой, с балконом, с Lift
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 1
Комплекс воплощает в жизнь мечту о роскошной жизни на берегу моря с утонченностью городской …
€333,000
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Количество этажей 2
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
€1,43 млн
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с парковка в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален с балконом, с гаражом, с парковка
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 351 м²
Количество этажей 2
Golf Gardens - очень популярный комплекс с выдающимися удобствами для отдыха, включая бассей…
€1,43 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
€2,07 млн
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Блум это место для собственного! “ Как следует из названия, ваша жизнь будет в BLOOM ” Недви…
€985,976
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 566 м²
Количество этажей 2
Отель West Yas расположен вдоль естественных мангровых зарослей острова Яс и имеет 1 017 рос…
€1,61 млн
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Имейте дом, идеально подходящий для растущей семьи, в популярном месте, но доступном месте н…
€462,591
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
€453,844
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
€453,844
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с гаражом
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
Al Reef Villas - это уютное закрытое сообщество с разными стилями. С структурированными пове…
€775,217
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 273 м²
Al Reef Villas - это полностью сформировавшийся жилой комплекс, расположенный на фоне зелени…
€687,408
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
€933,863
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
The Magnolias предлагает семейную жизнь с отличием. Архитектура со вкусом, просторные интерь…
€656,298
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€715,962
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€752,279
Вилла 4 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 315 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€778,219
Таунхаус 2 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Собственный дом с возможностью роста в востребованном, но доступном месте на севере острова …
€440,991
Вилла 3 спальни в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Собственный дом, идеально подходящий для вашей растущей семьи, в востребованном, но доступно…
€739,308

Параметры недвижимости в Абу-Даби, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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