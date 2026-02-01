Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. ОАЭ
  3. Business Bay
  4. Жилая
  5. Дом

Частные дома в Business Bay, ОАЭ

виллы
5
10 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дом 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 30
Резиденции Bugatti от BinghattiБесплатное предоставление покупателюПервый в мире проект Hype…
$5,81 млн
ISB Global Immobilien
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дом 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Дом 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Площадь 1 218 м²
DWTN Residences от Deyaar в Downtown Dubai О проекте DWTN Residences от Deyaar DWTN Re…
Цена по запросу
Аталанта
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 311 м²
DWTN Residences от Deyaar в Downtown Dubai О проекте DWTN Residences от Deyaar DWTN Re…
Цена по запросу
Аталанта
English, Русский, Deutsch, Türkçe
NicoleNicole
Дуплекс 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Площадь 152 м²
DWTN Residences от Deyaar в Downtown Dubai О проекте DWTN Residences от Deyaar DWTN Re…
Цена по запросу
Аталанта
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Дуплекс 4 комнаты в Business Bay, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 521 м²
Этаж 20/23
Элитные апартаменты в Дубае, Бизнес-Бэй, в проекте с первоклассной инфраструктурой Эти роско…
$12,98 млн
Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$2,28 млн
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Moa 7aMoa 7a
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 306 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$3,84 млн
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 116
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
$3,84 млн
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 310 м²
Количество этажей 116
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
$2,28 млн
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Vienna PropertyVienna Property
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 530 м²
Этаж 13/13
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$8,90 млн
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
