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Дома с видом на горы в ОАЭ

Дубай
451
Sharjah Emirate
101
Абу-Даби (Эмират)
48
Абу-Даби
41
Рас-эль-Хайма
20
Аш-Шарджа
17
Umm al-Quwain
4
Deira
3
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21 объект найдено
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
Цена по запросу
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Площадь 331 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€1,30 млн
Дом с балконом, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Дом с балконом, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Площадь 2 044 м²
Столовые:а) Большая формальная столовая, первый этаж с подобранной книгой и ldquo; Calacatta…
€28,51 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€336,755
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
€143,255
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
€472,292
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
€318,468
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
€1,20 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
€1,37 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясающий жилой проект…
€1,17 млн
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€1,22 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€556,291
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
€439,571
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€1,88 млн
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€663,976
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Дубай, ОАЭ
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
€449,865

Типы недвижимости в ОАЭ

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в ОАЭ

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