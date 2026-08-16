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Частные дома в Аше-Шардже, ОАЭ

;
виллы
14
таунхаусы
4
32 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Шарджа, ОАЭ
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Вилла 4 комнаты
Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 257 м²
Роскошная жизнь на набережной, предназначенная для семей, инвесторов и покупателей образа жи…
$762,423
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Вилла 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 612 м²
Виллы Waterfron с частным пляжем, в нескольких минутах ходьбы от моря.Доступен план выплаты …
$1,15 млн
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Вилла в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 191 м²
Продается таунхаус в уникальном природном комплексе Hayyan! Прекрасный вариант для жизни! Бе…
$547,671
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Дом 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Дом 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 858 м²
Эксклюзивный новый проект Masaar Sequoia! Хороший вариант для жизни и инвестиций! Высокий ур…
$2,43 млн
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Вилла в Al Hamriyah, ОАЭ
Вилла
Al Hamriyah, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Виллы Waterfron с выходом на пляж и в пешей доступности от моря.Доступен план выплаты процентов 0%
$685,000
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Вилла 5 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Виллы премиум-класса Madain Square расположенные в самом сердце Шарджи! Изюминкой проекта эт…
$661,500
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Дубай, Объединенные Арабские ЭмиратыДобро пожаловать в DG Villas - эксклюзивную коллекцию ви…
$1,71 млн
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Таунхаус 5 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 308 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы и виллы в потрясающем комьюнити The View Island возле лагуны на побережье Шарджи! …
$609,679
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Вилла 5 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Уникальный природный комплекс Hayyan! Прекрасный вариант для жизни! Беспроцентная рассрочка!…
$657,260
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DDA Real Estate
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Таунхаус 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 503 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы и виллы в потрясающем комьюнити The View Island возле лагуны на побережье Шарджи! …
$1,19 млн
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Вилла 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Виллы премиум-класса Madain Square расположенные в самом сердце Шарджи! Изюминкой проекта эт…
$796,500
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Дом 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Дом 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Площадь 667 м²
Уникальный природный комплекс Hayyan! Прекрасный вариант для жизни! Беспроцентная рассрочка!…
$1,92 млн
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Вилла 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 666 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла в новом проекте Al Thuraya Island в Шардже! Отлично подойдет для жизни и инв…
$2,06 млн
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Дом 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Дом 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 668 м²
Количество этажей 2
Уникальный природный комплекс Hayyan! Прекрасный вариант для жизни! Беспроцентная рассрочка!…
$1,78 млн
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Дом 6 комнат в Al Hamriyah, ОАЭ
Дом 6 комнат
Al Hamriyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 613 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла в новом проекте Al Thuraya Island в Шардже! Отлично подойдет для жизни и инв…
$1,06 млн
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Таунхаус 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 478 м²
Количество этажей 2
Masaar 3 — лесной оазис с умными домами, природой и инвестиционной привлекательностью!Проект…
$1,66 млн
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Таунхаус 5 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Masaar 3 — лесной оазис с умными домами, природой и инвестиционной привлекательностью!Проект…
$778,778
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Вилла 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Masaar 3 — лесной оазис с умными домами, природой и инвестиционной привлекательностью!Проект…
$759,717
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Вилла 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 504 м²
Горячая сделка!! Новая вилла с 2 спальнями в Nasma Residence без платы за обслуживание в теч…
$285,940
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Вилла 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
В этом зелёном жилом комплексе вас ждут виллы с высоким уровнем комфорта и современными техн…
$826,173
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Вилла 2 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 639 м²
Al wasayef в реальном штате, пожалуйста, предложите единственный в своем роде современный та…
$348,274
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Вилла 5 комнат в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Qatah, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 10 000 м²
БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!! Это превосходно спроектированное жилое сообщество является первым в св…
$762,505
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Вилла 5 комнат в Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Qatah, ОАЭ
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 10 000 м²
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
$762,502
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Таунхаус 4 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
$531,233
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Вилла 2 комнаты в Qatah, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Qatah, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 747 м²
Собственная 2-спальная просторная вилла только на 999 999 AED.!! Эти великолепные виллы рас…
$272,320
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Вилла 2 комнаты в Qatah, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Qatah, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 747 м²
Этот превосходный просторный дизайн является первым в своем роде жилым сообществом с площадь…
$272,323
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Вилла 5 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Эти виллы расположены в инновационном жилом проекте Шарджи и представляют собой идеальное со…
$1,76 млн
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Вилла 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 659 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
$2,80 млн
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Вилла в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Эти роскошные виллы расположены всего в нескольких минутах от центра Шарджи и являются часть…
$2,51 млн
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Вилла 3 комнаты в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Эти роскошные виллы расположены в масштабном жилом проекте всего в нескольких минутах от цен…
$596,361
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Параметры недвижимости в Аше-Шардже, ОАЭ

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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