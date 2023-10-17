ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
ОАЭ
Жилая
Аш-Шарджа
Дома
Дома в Аш-Шарджа, ОАЭ
виллы
11
таунхаусы
6
Дом
Очистить
17 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
5
293 м²
Приветствуя эксклюзивный релиз Azalea в сообществе Masaar, новый проект Arada Developer, кот…
€825,442
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
317 м²
2/2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€919,949
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
3
260 м²
2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€719,294
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
6
7
1 438 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,32 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Qatah, ОАЭ
5
6
528 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€936,361
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
5
168 м²
Приветствуя эксклюзивный выпуск Azalea в сообществе Masaar, новой разработки Arada Developer…
€652,615
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
5
293 м²
Приветствуя эксклюзивный выпуск Azalea в сообществе Masaar, новой разработки Arada Developer…
€814,092
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Qatah, ОАЭ
4
5
371 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€709,364
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Qatah, ОАЭ
3
4
259 м²
Шарджа Гарден Сити, красивый и сочный зеленый жилой комплекс на Малия Роуд Шарджа. Интерьеры…
€490,106
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
6
7
1 674 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€6,31 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аш-Шарджа, ОАЭ
6
6
659 м²
2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
€2,83 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с парковка
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
4
269 м²
2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с комнатой для горничной, с Community view, с Allowed
Qatah, ОАЭ
2
3
1 747 м²
Этот превосходный просторный дизайн является первым в своем роде жилым сообществом с площадь…
€258,017
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с видом на сад, с Community view, с Allowed
Qatah, ОАЭ
5
6
10 000 м²
БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!! Это превосходно спроектированное жилое сообщество является первым в св…
€722,446
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с бассейном, с прачечной, с Community view
Qatah, ОАЭ
5
7
10 000 м²
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
€722,443
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с видом на сад, с Community view, с Allowed
Qatah, ОАЭ
2
3
1 747 м²
Собственная 2-спальная просторная вилла только на 999 999 AED.!! Эти великолепные виллы рас…
€258,013
Рекомендовать
Вилла 2 комнаты с Community view, с Allowed, с Tiles
Аш-Шарджа, ОАЭ
2
2
1 639 м²
Al wasayef в реальном штате, пожалуйста, предложите единственный в своем роде современный та…
€329,977
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Аш-Шарджа, ОАЭ
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL