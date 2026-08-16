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Частные дома в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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Mina Al arab
6
28 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 408 м²
Количество этажей 2
Isola Villa Terra Collection: ультра-люкс вилла на Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collecti…
$16,88 млн
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Вилла в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 5
Площадь 798 м²
Остров Фалькон Al Hamra представляет комплекс премиум-класса для тех, кто хочет вести кур…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 253 м²
Количество этажей 2
Последняя возможность купить таунхаусы в престижном районе Аль-Хамра Вилладж Этот проект зна…
$1,04 млн
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Вилла 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Nasim Al Bahr Residences — прибрежный жилой комплекс на Al Marjan Island с апартаментами и в…
$5,21 млн
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Дом 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Продается таунхаус с двумя спальнями, расположенный на частном острове Сокол, деревня Аль Ха…
$283,553
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Таунхаус 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Fairmont Residences Al Marjan Island — брендовые резиденции у моря с полным сервисом, ландша…
$2,64 млн
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TekceTekce
Вилла в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Количество спален 4
Площадь 455 м²
Количество этажей 2
Остров Фалькон Al Hamra представляет комплекс премиум-класса для тех, кто хочет вести кур…
Цена по запросу
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Вилла в Dhaya, ОАЭ
Вилла
Dhaya, ОАЭ
Количество спален 3
Площадь 334 м²
Об Аль - Рамсе Аль-Рамс — один из старейших районов Рас-эль-Хаймы. Он расположен между по…
Цена по запросу
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Таунхаус 3 комнаты в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 179 м²
Количество этажей 13
Quattro Del Mar: курортная недвижимость на острове Hayat Island!Quattro Del Mar — премиальны…
$1,82 млн
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Дом 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
FALCON Island 3BR+M TOWNHOUSE в Alhamra Village в Рас-эль-Хайме!Просторный таунхаус 3BR+MID …
$843,997
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Дуплекс 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 14
Квартиры на продажу в Рас-эль-Хайме в проекте с ледовой концепцией Пляжный район (The Beach …
$992,481
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Вилла в Mina Al arab, ОАЭ
Вилла
Mina Al arab, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Цена начинается от AED 1,752,911 | От 179 кв.мMarbella Villas II - Уотерфронтовая изысканнос…
$477,307
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Дуплекс 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 188 м²
Этаж 1/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$1,44 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Таунхаус в коллекции прибрежных роскошных резиденций Falcon Island от застройщика Al Hamra! …
$857,767
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Вилла 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
Nasim Al Bahr Residences — прибрежный жилой комплекс на Al Marjan Island с апартаментами и в…
$6,04 млн
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Таунхаус 5 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
Последняя возможность купить таунхаусы в престижном районе Аль-Хамра Вилладж Этот проект зна…
$1,34 млн
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Дуплекс 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 4/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$832,851
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Дуплекс 3 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Этаж 1/12
Квартиры на берегу моря с рассрочкой платежа в Рас-эль-Хайме на острове Аль-Марджан Роскошны…
$1,13 млн
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Вилла 2 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 550 м²
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
$489,910
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Вилла 5 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 344 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
$2,14 млн
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Дом 7 комнат в Khuzam, ОАЭ
Дом 7 комнат
Khuzam, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
New modern Villa for sale in Dhait South on main Street, Block 13 size 100×100 , corner , 5…
$889,106
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Дом 6 комнат в Mina Al arab, ОАЭ
Дом 6 комнат
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 214 м²
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Marbell…
$2,18 млн
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Дом 4 комнаты в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 4 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
*** Ограниченная доступность *** Продается двухквартирный дом с тремя спальнями на частном о…
$429,929
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Дом 5 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Дом 5 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 799 м²
Bиза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизнь на острове в сам…
$1,91 млн
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Таунхаус в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус
Mina Al arab, ОАЭ
Площадь 21 м²
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
$517,320
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Вилла 6 комнат в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 513 м²
Количество этажей 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
$4,11 млн
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Таунхаус в Mina Al arab, ОАЭ
Таунхаус
Mina Al arab, ОАЭ
Площадь 27 м²
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…
$653,457
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Дом 6 комнат в Mina Al arab, ОАЭ
Дом 6 комнат
Mina Al arab, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 457 м²
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Marbell…
$2,17 млн
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Типы недвижимости в Рас-эль-Хайме

виллы
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайме, ОАЭ

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Недорогая
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