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20 объектов найдено
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Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€1,38 млн
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€756,167
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
6
513 м²
2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€3,88 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5
344 м²
2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€2,02 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4
237 м²
2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€728,785
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
181 м²
2/2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе…
€498,002
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
5
5
799 м²
Биза на 12 лет Бизнес-лицензия на 12 лет Испытайте эксклюзивную жизня на страуве в сальмоц…
€1,75 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Ras, ОАЭ
6
6
457 м²
Prestigious 4BR Beachfront Villas with stunning views & calmness of luxury living in Marbell…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
6
5
214 м²
Престижные виллы 4BR Beachfront с потрясающим видом и спокойствием роскошной жизни в Марбель…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Ras, ОАЭ
7
6
New modern Villa for sale in Dhait South on main Street, Block 13 size 100×100 , corner , 5…
€820,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5
5
452 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€727,357
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
5
455 м²
3
Детали проекта: Cтоимость: 1 640 000 EUR Площадь: 455 кв.м. Количество спален: 4 План оп…
€1,64 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4
239 м²
3
Детали проекта: Стоимость: 517,920 EUR Площадь: 239 кв.м. Количество спален: 3 План опла…
€517,920
Рекомендовать
Вилла 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
6
4
1 381 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€3,13 млн
Рекомендовать
Таунхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
27 м²
Spacious 3 bedroom Townhouses in a luxurious residential community of Ras Al Khaimah. Marbel…
€617,217
Рекомендовать
Таунхаус
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
21 м²
Located at the natural Hayat Island, the newest Mina Al Arab development offers spacious 2 b…
€488,630
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
4
3
288 м²
*** Ограниченная доступность *** Продается двухквартирный дом с тремя спальнями на частном о…
€430,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
3
3
137 м²
Продается таунхаус с двумя спальнями, расположенный на частном острове Сокол, деревня Аль Ха…
€283,600
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ras, ОАЭ
4
3
192 м²
28/2
Проект Falcon Island в Рас-Аль-Хайме — это комплекс для отдыха с эксклюзивными виллами и тау…
€678,093
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Вилла 2 комнаты с видом на море
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2
3
2 550 м²
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
€462,777
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Параметры недвижимости в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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