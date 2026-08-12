Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилая
  5. Дом

Частные дома в Дубае, ОАЭ

;
Business Bay
5
509 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Просторная вилла с 3 спальнями + комната для прислуги | Угловая виллаГотовая вилла в тихом р…
$490,130
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
Комфортабельный таунхаус Kensington Gardens в районе Dubai International City! Полностью меб…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Floating Residences by Buddha-Bar — уникальные плавучие резиденции класса люкс и курортный l…
$5,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
LDV InvestLDV Invest
Вилла 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Премиальный комплекс Burj Binghatti Jacob & Co Residences! Доходность от 10%! Выгодная инвес…
$2,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Таунхаусы в элитном жилом комплексе Reportage Hills в районе Dubailand, Dubai! Частные парко…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Цена начинается от 1 760 000 | От 73 кв.м.Ocean Cove at Rashid Yachts & Marina – набережная …
$479,237
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Площадь 668 м²
Dubailand: 5 минут от Dubai Rugby Sevens В 8 минутах от Dubai Outlet Mall 30 минут до ** Dow…
$4,15 млн
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Greenz by Danube — закрытое сообщество таунхаусов и вилл в Dubai Academic City!Greenz by Dan…
$1,18 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 6 комнат в Business Bay, ОАЭ
Дом 6 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 838 м²
Количество этажей 13
Премиальные апартаменты в современном комплексе Casa Canal в районе Al Safa! Высокий доход о…
$14,98 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Этаж 1/3
Роскошные виллы с удобной рассрочкой в Дубае, Дубайленд Роскошные виллы в Вади-Аль-Сафа, Дуб…
$1,06 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дом 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 30
Резиденции Bugatti от BinghattiБесплатная доставка для покупателяПервый в мире проект Hyper …
$5,74 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Raiha Stand Alone Villa in Waada — приватные виллы премиум-класса в Dubai South!Raiha Stand …
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 892 м²
Количество этажей 2
Fleurs De Jardin, MBR City — закрытая коллекция вилл и особняков в Meydan D11 с ландшафтными…
$7,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 316 м²
Этаж 2/2
Ibiza at DAMAC Lagoons — новый жилой комплекс от компании DAMAC Properties, предлагающий тау…
$1,23 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
Комфортабельный таунхаус Kensington Gardens в районе Dubai International City! Полностью меб…
$876,712
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Откройте для себя роскошную жизнь в лучшем виде с этим изысканным таунхаусом с 4 спальнями в…
$6,51 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 343 м²
Количество этажей 2
Виллы с высоким уровнем жизни и инвестиционным потенциалом в Дубайленде Эти виллы расположен…
$1,60 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Дом 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 635 м²
Количество этажей 13
Премиальные апартаменты в современном комплексе Casa Canal в районе Al Safa! Высокий доход о…
$8,92 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Таунхаусы с премиальной инфраструктурой в районе Jumeirah Village Circle, Дубай Джумейра Вил…
$1,37 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Площадь 283 м²
Площадь апартаментов 283 кв. м. Площадь балкона 60 кв. м. Площадь крыши 475 кв.м. О…
$2,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Дом 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Дом 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 481 м²
Комфортабельный таунхаус Kensington Gardens в районе Dubai International City! Полностью меб…
$1,89 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 445 м²
Количество этажей 2
Шикарные виллы и таунхаусы в новом проекте Nad Al Sheba Gardens в районе Nad Al Sheba Garden…
$3,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 437 м²
Athlon’s expertly designed luxury villas and townhouses deliver a vibrant living experience.…
$1,61 млн
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 4
Полностью меблированные виллы с рассрочкой 1% в месяц в Дубае, Академик Сити Этот жилой комп…
$1,18 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
Количество этажей 4
Виллы от Bentley Home с 5 спальнями и собственным бассейном в Дубае, Мейдан Эти эксклюзивные…
$7,44 млн
Оставить заявку
Вилла 20 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 20 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 20
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 7 500 м²
The Crown Penthouse – Raffles The Palm Знаковая резиденция площадью 77 707 кв. футов на трё…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Начиная с 1 870 000 дирхамов | От 68 до 85 кв.мРасположение: Dubai Creek Harbour, Palace Res…
$509,190
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дуплекс 5 комнат в Business Bay, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Business Bay, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 636 м²
Количество этажей 16
Премиальные квартиры в Дубае на побережье Дубайского водного канала Этот престижный жилой ко…
$8,96 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 929 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла Sun Gate в Al Barari | The CollectionИсключительная новая вилла в престижном…
$23,69 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Начиная с 1 800 000 дирхамов с 166 до 172 кв.м.Amaranta at Villanova - это продуманный жилой…
$490,129
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English

Типы недвижимости в Дубае

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти