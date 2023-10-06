Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилая
  4. Дубай
  5. Дома

Дома в Дубае, ОАЭ

Dubai Studio City
90
DAMAC Hills
52
Al Barsha South
17
Dubai Media City
17
City Of Arabia
16
Business Bay
10
Nad Al Sheba
9
Palm Jumeirah
9
Показать больше
614 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Property Features: - Open plan layout in sportscity - Sound isolated - Heat isolated - Kitc…
€1,08 млн
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Lagoons Nice is a new residential development by Damac Properties. The exclusive residential…
€632,473
Таунхаус 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Portofino at Damac Lagoons is a new development by Damac Properties that offers elegant desi…
€567,935
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Introducing DAMAC Lagoons, chic townhouses with gleaming facades located in a new residentia…
€613,112
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Ibiza at Damac Lagoons is a new residential development by Damac Properties that offers Span…
€600,204
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€645,381
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 215 м²
MONTE CARLO at DAMAC Lagoons. A luxury townhouses inspired by an architectural legacy that u…
€645,381
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€756,128
Дуплекс 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€4,55 млн
Дуплекс 3 спальни в Дубай, ОАЭ
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€4,14 млн
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 604 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 4 bedroom villa located at Garden Homes Frond C in …
€10,13 млн
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€479,550
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€654,901
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€727,899
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€545,534
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
€652,043
Таунхаус 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 218 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€472,161
Вилла 4 спальни в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€523,533
Дом в Дубай, ОАЭ
Дом
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с ГАРАНТИЕЙ ДОХОДНОСТИ в недвижимость О…
Цена по запросу
Дом в Дубай, ОАЭ
Дом
Дубай, ОАЭ
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Дом в Дубай, ОАЭ
Дом
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, с видом на горы в Дубай, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу
Дом в Дубай, ОАЭ
Дом
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в центре города в Дубай, ОАЭ
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не …
Цена по запросу

Типы недвижимости в Дубае

виллы
особняки
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти