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614 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
306 м²
Property Features: - Open plan layout in sportscity - Sound isolated - Heat isolated - Kitc…
€1,08 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
211 м²
Lagoons Nice is a new residential development by Damac Properties. The exclusive residential…
€632,473
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
3
192 м²
Portofino at Damac Lagoons is a new development by Damac Properties that offers elegant desi…
€567,935
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
210 м²
Introducing DAMAC Lagoons, chic townhouses with gleaming facades located in a new residentia…
€613,112
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
212 м²
Ibiza at Damac Lagoons is a new residential development by Damac Properties that offers Span…
€600,204
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€645,381
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
4
215 м²
MONTE CARLO at DAMAC Lagoons. A luxury townhouses inspired by an architectural legacy that u…
€645,381
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
211 м²
Malta is a new residential cluster by Damac Properties that features of 4 & 5 bedrooms townh…
€756,128
Рекомендовать
Дуплекс 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
442 м²
Canal Crown is one of the latest high-rise tower by Damac Properties offering premium apartm…
€4,55 млн
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Дубай, ОАЭ
3
4
426 м²
Canal Crown - одна из последних высотных башен от Damac Properties, предлагающая апартаменты…
€4,14 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
604 м²
DOM Real Estate offers you for sale this 4 bedroom villa located at Garden Homes Frond C in …
€10,13 млн
Рекомендовать
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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€479,550
Рекомендовать
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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€654,901
Рекомендовать
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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€727,899
Рекомендовать
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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€545,534
Рекомендовать
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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€652,043
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
218 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€472,161
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
4
5
224 м²
Verona at Damac Hills 2 is a new vibrant and extraordinary development by Damac Properties t…
€523,533
Рекомендовать
Дом
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
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Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
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Дом
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
Рекомендовать
Дом
Дубай, ОАЭ
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
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Таунхаус с видом на море, с видом на горы
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
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Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
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Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
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Дом
Дубай, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
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Дом в центре города
Дубай, ОАЭ
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Цена по запросу
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