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Частные дома с террасой в ОАЭ

Дубай
211
Абу-Даби
123
Умм-эль-Кайвайн
15
Абу-Даби
140
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4 объекта найдено
Таунхаус 3 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
Приветствую ! Отличное предложение: стартует продажа таунхаусов с 3 и 4 спальнями от надеж…
$736,986
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Вилла 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 8
Площадь 1 550 м²
Количество этажей 3
Закрытый комплекс вилл Hartland II Villas с международной школой и зелеными зонами, Nad Al S…
$15,14 млн
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Вилла 6 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$2,89 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс таунхаусов Park Greens с большим парком и пляжем, Damac Hills, Дубай, ОАЭ Пр…
$748,568
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