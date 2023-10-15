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Дома в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
17
101 объект найдено
Дом в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€1,36 млн
Дом в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€1,86 млн
Дом в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€2,42 млн
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Дом в Sharjah Emirate, ОАЭ
Дом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в центре города в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Площадь 206 м²
Elie Saab Townhouses – новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Meydan, котор…
€918,907
Таунхаус 2 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€471,600
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 857 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€2,40 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€1,83 млн
Вилла 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 328 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€1,06 млн
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 247 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€725,658
Таунхаус 3 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€652,885
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€2,29 млн
Вилла 7 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 7 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 671 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€6,17 млн
Вилла 8 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 8 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 452 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,36 млн
Таунхаус 4 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€678,524
Таунхаус 3 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€612,484
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€1,72 млн
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 674 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€1,81 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,55 млн
Таунхаус 4 спальни в Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 293 м²
Приветствуя эксклюзивный релиз Azalea в сообществе Masaar, новый проект Arada Developer, кот…
€828,731
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 436 м²
Resale Unit 5-спальная вилла с частным бассейном в Сендиане - это первая фаза и самая быстра…
€1,35 млн
Вилла 6 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,81 млн
Вилла 5 спален в Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 601 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,55 млн
Таунхаус 2 спальни в Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€440,264

Типы недвижимости в Sharjah Emirate

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

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