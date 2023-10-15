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101 объект найдено
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Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
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€1,36 млн
Рекомендовать
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€1,86 млн
Рекомендовать
Дом в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вари…
€2,42 млн
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус в центре города
Sharjah Emirate, ОАЭ
Недвижимость в Дубае с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус
Sharjah Emirate, ОАЭ
206 м²
Elie Saab Townhouses – новый жилой комплекс, расположенный в престижном районе Meydan, котор…
€918,907
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
2
3
182 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€471,600
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
857 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
620 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€1,83 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
5
328 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€1,06 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
5
247 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€725,658
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3
4
218 м²
Saro at Masaar - седьмая фаза жилой застройки Arada Developer, которая представляет таунхаус…
€652,885
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€2,29 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7
7
1 671 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€6,17 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
8
7
1 452 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€5,36 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4
4
247 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€678,524
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3
4
218 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€612,484
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 3 и …
€1,72 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
1 674 м²
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
€1,81 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
620 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,55 млн
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4
5
293 м²
Приветствуя эксклюзивный релиз Azalea в сообществе Masaar, новый проект Arada Developer, кот…
€828,731
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
7
436 м²
Resale Unit 5-спальная вилла с частным бассейном в Сендиане - это первая фаза и самая быстра…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6
7
857 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,81 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
5
6
601 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€1,55 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
2
3
182 м²
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
€440,264
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