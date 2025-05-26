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Частные дома около гольф-клуба в ОАЭ

Дубай
211
Абу-Даби
123
Умм-эль-Кайвайн
15
Абу-Даби
140
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
Количество этажей 2
Проект Ultra-Luxury класса расположен на острове естественного происхождения, омываемый вода…
$2,89 млн
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