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Частные дома в Абу-Даби, ОАЭ

;
Абу-Даби
135
Al Bahyah
7
Ghadeer Al Tayr
6
Ghantout
4
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163 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 616 м²
Количество этажей 2
Вилла в элитном жилом комплексе Naseem Al Jurf, расположенный между Abu Dhabi и Dubai! Пышны…
$1,70 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Manchester City Residence: lifestyle-недвижимость в сердце Yas Island, Abu Dhabi!Manchester …
$1,19 млн
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Дом 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Дом 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 286 м²
Количество этажей 8
Таунхаус в новом комплексе Royal Park в Абу-Даби! Для жизни и инвестиций! Доходность от 10%!…
$899,897
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
Fay Valley — коллекция вилл и таунхаусов в экологичном районе Masdar City от Taraf.Fay Valle…
$855,022
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Вилла 6 комнат в Ghantout, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 856 м²
Количество этажей 2
Y Views at Bayn: прибрежные виллы нового поколения в Ghantout!Y Views at Bayn — закрытый при…
$6,88 млн
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Дуплекс 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Дуплекс 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 279 м²
Этаж 11/13
Роскошные апартаменты на первом острове под брендом Brabus Brabus Island расположен в прести…
$5,13 млн
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Вилла 6 комнат в Ghantout, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Ghantout, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 636 м²
Количество этажей 2
Y Views at Bayn: прибрежные виллы нового поколения в Ghantout!Y Views at Bayn — закрытый при…
$6,00 млн
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Дом 6 комнат в Al Rahah, ОАЭ
Дом 6 комнат
Al Rahah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Ультрароскошные виллы на побережье под брендом Manchester City: элитный стиль жизни для цени…
$1,62 млн
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Вилла 5 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Инвестиции в недвижимость Абу-Даби — Sobha City с апартаментами и виллами у набережной в Al …
$2,20 млн
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Вилла 5 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Дома в Абу-Даби с просторными планировками и зелеными зонами Этот проект в Абу-Даби предлага…
$2,42 млн
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Вилла 4 комнаты в Zayed City, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 243 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$1,84 млн
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Вилла 5 комнат в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 314 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла в зеленом комьюнити Al Jurf Gardens – Kayan 2! Превосходное расположение …
$1,55 млн
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Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Количество этажей 2
Fay Valley — коллекция вилл и таунхаусов в экологичном районе Masdar City от Taraf.Fay Valle…
$1,20 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с крытой парковкой рядом с гольф-полями на острове Яс Таунхаусы расположены на ост…
$920,261
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Вилла 7 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 495 м²
Количество этажей 3
Отдельные дома с частными лифтами и бассейнами в Абу-Даби Эти отдельностоящие дома расположе…
$3,07 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Таунхаусы с премиальной инфраструктурой и быстрым доступом к аэропорту в Халифа-Сити, Абу-Да…
$1,29 млн
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Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$1,21 млн
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Таунхаус 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 5
Baia by Reportage Group — таунхаусы у воды на продажу в районе Al Raha Creek, Абу-Даби.Baia …
$1,06 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 443 м²
Количество этажей 7
Sensi — современная прибрежная резиденция на Saadiyat Island с высоким инвестиционным потенц…
$3,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Количество этажей 5
Reportage Village Abu Dhabi — премиальное сообщество таунхаусов в Khalifa City.Reportage Vil…
$1,19 млн
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Дом 6 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Дом 6 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
Вилла в новом роскошном комьюнити Bloom Living Almeria в Абу-Даби! Эксклюзивная инфраструкту…
$2,37 млн
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Дуплекс 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Дуплекс 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 9
Апартаменты в элитном комплексе с богатой инфраструктурой в Абу-Даби на острове Яс Апартамен…
$1,62 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Экологичные дома премиум-класса с сертификатом Estidama Pearl 3 в Масдар Сити Масдар Сити (M…
$1,00 млн
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Вилла 6 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 593 м²
Количество этажей 2
Инвестиции в недвижимость Абу-Даби — Sobha City с апартаментами и виллами у набережной в Al …
$3,65 млн
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Вилла 6 комнат в Al Bahyah, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Al Bahyah, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Инвестиции в недвижимость Абу-Даби — Sobha City с апартаментами и виллами у набережной в Al …
$3,04 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$2,10 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 5
Baia by Reportage Group — таунхаусы у воды на продажу в районе Al Raha Creek, Абу-Даби.Baia …
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 414 м²
Количество этажей 2
На данный жилой комплекс идет сбор EOI!Вилла в новом жилом комплексе Jacob & Co в районе Al …
$3,00 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Fay Valley — коллекция вилл и таунхаусов в экологичном районе Masdar City от Taraf.Fay Valle…
$993,895
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Вилла 5 комнат в Zayed City, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Zayed City, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Роскошные виллы и таунхаусы на берегу моря в рассрочку в Абу-Даби Гантут — престижный прибре…
$2,16 млн
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