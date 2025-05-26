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Частные дома с гаражом в ОАЭ

Дубай
211
Абу-Даби
123
Умм-эль-Кайвайн
15
Абу-Даби
140
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87 объектов найдено
Таунхаус в Дубай, ОАЭ
Таунхаус
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Площадь 532 м²
Количество этажей 3
$2,12 млн
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$464,470
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 426 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$957,374
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Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$2,70 млн
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Таунхаус 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$475,347
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 068 м²
Количество этажей 2
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
$2,99 млн
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Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 534 м²
Количество этажей 2
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$2,69 млн
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Вилла 10 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 10 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$3,19 млн
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 271 м²
Количество этажей 2
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
$5,23 млн
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Вилла 6 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 287 м²
Количество этажей 3
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Ривьеру с её голу…
$587,802
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Вилла 8 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 8 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 533 м²
Количество этажей 2
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$2,68 млн
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Вилла 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 653 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$3,14 млн
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Таунхаус 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 675 м²
Количество этажей 3
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный для умиротворенно…
$1,99 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 463 м²
Количество этажей 3
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумей…
Цена по запросу
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Таунхаус 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley — это новый проект ком…
$336,508
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Таунхаус 3 комнаты в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 3 комнаты
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Это Ноя Вива. Новое сообщество на острове Яс с еще большим предложением. Больше места для ро…
$454,293
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Вилла 15 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 15 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 573 м²
Количество этажей 4
Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника с…
$16,14 млн
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Дом 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Дом 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Arabian Ranches 3 — новый генеральный проект Emaar Properties в Дубае. Его первые две фазы, …
$712,330
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$858,632
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Вилла 6 комнат в Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 комнат
Аш-Шарджа, ОАЭ
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 659 м²
Количество этажей 2
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
$2,80 млн
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Вилла в Дубай, ОАЭ
Вилла
Дубай, ОАЭ
Площадь 243 м²
Nad Al Sheba Gardens — коллекция вилл и таунхаусов, окруженных пышными парками в районе Nad …
$2,75 млн
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Вилла 9 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 9 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 646 м²
Количество этажей 3
Dubai Oasis — это комплекс роскошных вилл, который расположен в самом сердце зеленого остров…
$3,11 млн
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
Эта арабская деревня основана на региональных особенностях и использует искусство умеренност…
$834,543
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Вилла 5 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 439 м²
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — новый масштаб…
$1,27 млн
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Вилла 7 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 7 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 040 м²
Количество этажей 2
South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающе…
$3,49 млн
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Вилла 4 комнаты в Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью автономное…
$355,830
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Вилла 5 комнат в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Абу-Даби, ОАЭ
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 746 м²
Количество этажей 2
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
$6,16 млн
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Таунхаус в Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать на природный остров, где любое занятие под солнцем находится всего в нескол…
$531,695
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Вилла в Абу-Даби, ОАЭ
Вилла
Абу-Даби, ОАЭ
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 526 м²
Количество этажей 2
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
$3,00 млн
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Вилла 15 комнат в Дубай, ОАЭ
Вилла 15 комнат
Дубай, ОАЭ
Число комнат 15
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 573 м²
Количество этажей 4
Forest Villas - задуманный как городской жилой комплекс в самом сердце лесного заповедника с…
$16,14 млн
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