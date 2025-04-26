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Дома у моря в Яловой, Турция

Чынарджык
22
Ялова
10
Термал
5
Армутлу
4
22 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$366,146
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море в рассрочку в Ялове. Квартиры в Ялове, Чынарджык, с уникальным видо…
$376,412
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 1/4
Квартиры с видом на море в рассрочку в Ялове. Квартиры в Ялове, Чынарджык, с уникальным видо…
$286,301
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/7
Новые Квартиры с Открытым Видом на Море в Чынарджыке. Квартиры в Ялове, Чынарджык, с уникаль…
$165,393
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Дуплекс 4 комнаты в Термал, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Термал, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 239 м²
Этаж 4/4
Квартиры в комплексе с богатой инфраструктурой в Ялове, Термаль. Квартиры расположены в Ялов…
$240,675
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$131,174
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$230,409
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Дуплекс 5 комнат в Армутлу, Турция
Дуплекс 5 комнат
Армутлу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/4
Стильные квартиры у моря в Армутлу, Ялова Ялова – выгодно расположенный город в непосредстве…
$400,365
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 3/5
Квартиры на первой береговой линии у моря в центре района Чынарджык, Ялова Квартиры с видом …
$176,799
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Дом 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дом 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Этаж 1/2
Современные дома рядом со всеми удобствами и пляжем в Ялове, Чынарджык Ялова – идеальный цен…
$274,894
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Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 5/5
Квартиры на продажу в закрытом комплексе в районе Газиосманпаша, Ялова Ялова, благодаря свое…
$163,112
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Дуплекс 4 комнаты в Ялова, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Ялова, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/6
Квартиры в комплексе в престижном месте в Ялове, Газиосманпаша Ялова пользуется популярность…
$147,143
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Дуплекс 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 3/5
Недвижимость с видом на море по выгодной цене в Ялова Чинарджик Расположенный на берегу Мрам…
$230,409
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/5
Квартиры с видом на море и природу в Ялове, Чынарджык Ялова – быстро развивающийся город бла…
$130,033
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Дуплекс 5 комнат в Армутлу, Турция
Дуплекс 5 комнат
Армутлу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/4
Квартиры в комплексе рядом с пляжем с парковкой в Армутлу, Ялова Ялова – тихий город, распол…
$236,113
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Дом 4 комнаты в Армутлу, Турция
Дом 4 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 1/4
Вилла с 3 спальнями в привилегированном комплексе с уникальной бухтой в Армутлу, Ялова Ялова…
$142,187
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Дуплекс 5 комнат в Алтынова, Турция
Дуплекс 5 комнат
Алтынова, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в комплексе с бассейном и видом на море в Ялове, Кайтаздере Стильные квартиры распо…
$190,487
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Дуплекс 3 комнаты в Чынарджык, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Этаж 3/4
Квартиры с видом на море в рассрочку в Ялове. Квартиры в Ялове, Чынарджык, с уникальным видо…
$238,394
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Вилла 7 комнат в Чынарджык, Турция
Вилла 7 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Дома с панорамным видом на море в Ялова, Эсенкёй. Дома, расположенные в Ялова, Эсенкёй, идеа…
$582,868
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Дуплекс 5 комнат в Чынарджык, Турция
Дуплекс 5 комнат
Чынарджык, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 4/5
Квартира с панорамным видом на море и личным джакузи в Ялове Квартира расположена в районе Ч…
$451,694
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Дуплекс 4 комнаты в Армутлу, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Армутлу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Видом на Море в Проекте в Ялове, Армутлу Ялова – тихий город в Турции, расположен…
$139,158
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Дом 4 комнаты в Чынарджык, Турция
Дом 4 комнаты
Чынарджык, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 1/2
Сдвоенные Виллы с Видом на Море, Частными Бассейнами и Садами в Чынарджыке Квартиры располож…
$491,616
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Типы недвижимости в Яловой

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Параметры недвижимости в Яловой, Турция

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