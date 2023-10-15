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Жильё с видом на горы в Ялова, Турция

Ялова
16
Ciftlikkoey
8
Altinova
3
5 объектов найдено
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€159,000
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€100,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Kaytazdere, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Kaytazdere, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Квартиры в Ялове в Жилом Комплексе с Бассейном. Квартиры расположены в Ялове в районе Кайтаз…
€58,000
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Ялова, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Ялова, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/5
Дуплексы в Комплексе с Видом на Море с Охраной в Ялове. Дуплексы в Ялове расположены в компл…
€181,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Комплекс в Ялова. Термальных источники. Окончание строительства в 24 году. Тапу от 50000$. …
€68,000

Типы недвижимости в Ялова

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ялова, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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