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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в комплексе Seda Tower.

Аланья, Турция
от
$127,055
BTC
1.5112970
ETH
79.2135385
USDT
125 617.5669463
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26424
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартиры с одной спальней (1+1) 53 м2 с вид на море и Крепость Алании в центре Алании.

Seda Tower – жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в самом центре Алании, в 450 м от известного пляжа Кейкубат.

В шаговой доступности вся городская инфраструктура: магазины, кафе, рестораны, банки, аптеки, школы, рынок, автобусные остановки.

Комплекс расположен на благоустроенной территории, площадью 2042 м2, представляет собой девятиэтажное здание современной архитектуры, включает 67 комфортабельных апартаментов.


Инфраструктура:

  • Благоустроенная озелененная территория
  • Открытый бассейн, детский бассейн
  • Зона для загара и отдыха
  • Смотритель комплекса
  • Два лифта
  • Конференц-зал
  • Тренажерный зал
  • Сауна
  • Хамам
  • Парная
  • Массажный кабинет
  • Комната отдыха
  • Детская комната
  • Интернет, Wi-Fi
  • Спутниковое телевидение
  • Беседки
  • Детская игровая площадка
  • Электрогенератор
  • Парковка для автомобилей
  • Круглосуточная охрана
  • Система видеонаблюдения


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Квартиры с видом на море в комплексе Seda Tower.
Аланья, Турция
от
$127,055
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