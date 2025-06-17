Жилой комплекс Квартиры с видом на море в комплексе Seda Tower.

Квартиры с одной спальней (1+1) 53 м2 с вид на море и Крепость Алании в центре Алании.

Seda Tower – жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в самом центре Алании, в 450 м от известного пляжа Кейкубат.

В шаговой доступности вся городская инфраструктура: магазины, кафе, рестораны, банки, аптеки, школы, рынок, автобусные остановки.

Комплекс расположен на благоустроенной территории, площадью 2042 м2, представляет собой девятиэтажное здание современной архитектуры, включает 67 комфортабельных апартаментов.



Инфраструктура:

Благоустроенная озелененная территория

Открытый бассейн, детский бассейн

Зона для загара и отдыха

Смотритель комплекса

Два лифта

Конференц-зал

Тренажерный зал

Сауна

Хамам

Парная

Массажный кабинет

Комната отдыха

Детская комната

Интернет, Wi-Fi

Спутниковое телевидение

Беседки

Детская игровая площадка

Электрогенератор

Парковка для автомобилей

Круглосуточная охрана

Система видеонаблюдения



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