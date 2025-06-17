Жилой комплекс Квартиры с видом на море в комплексе Seda Tower.

Квартиры с одной спальней (1+1) 53 м2 с вид на море и Крепость Алании в центре Алании.
Seda Tower – жилой комплекс с собственной инфраструктурой, расположен в самом центре Алании, в 450 м от известного пляжа Кейкубат.
В шаговой доступности вся городская инфраструктура: магазины, кафе, рестораны, банки, аптеки, школы, рынок, автобусные остановки.
Комплекс расположен на благоустроенной территории, площадью 2042 м2, представляет собой девятиэтажное здание современной архитектуры, включает 67 комфортабельных апартаментов.
Инфраструктура:
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