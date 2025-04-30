Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и беседками в 300 метрах от моря, Мерсин, Турция

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Гостиничные апартаменты в Стамбуле продаются в центре транспортных узлов.
Проект расположен недалеко от спортивных, художественных, торговых и развлекательных центров.
Современная архитектура, техническая инфраструктура и безопасное сейсмостойкое строительство.
5-звездо…
В доме 15 квартир и 2 пентхауса, есть свой бассейн на территории. Апартаменты городского типа, вы будете жить в пешей доступности от всей инфраструктуры города, аэропорт всего в 45 км. Квартира на 4 этаже оснащена всей необходимой техникой, удобной мебелью и кондиционерами. Комплекс 2013 год…
Резиденция располагает спортивной площадкой, беговой дорожкой, детской площадкой, фитнес-центром, крытым бассейном, сауной.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метробуса - 5 минут
Гавань - 4 минуты
Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
Больница - …