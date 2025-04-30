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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и беседками в 300 метрах от моря, Мерсин, Турция

Акдениз, Турция
от
$70,385
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20
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Описание Описание
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ID: 23350
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417753
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Акдениз
  • Город
    Мерсин

О комплексе

Инфраструктура комплекса:

  • Открытый бассейн
  • Открытая автостоянка
  • Детская игровая площадка
  • Зона барбекю
  • Беседки
  • Хамам и сауна

Окончание строительства - июль 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Подвесной потолок
  • Кухонная мебель
  • Пластиковые окна
  • Душевая кабина
  • Стальная дверь
  • Паркет
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 300 метрах от моря.

Местонахождение на карте

Акдениз, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и беседками в 300 метрах от моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$70,385
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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