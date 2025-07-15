Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в центре Алании под ВНЖ.

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартиры с одной спальней (1+1) 60 м2 с выходом в сад.
Linea Loft Residence - небольшой комплекс апартаментов, расположен в центре Алании, в 200 метрах от пляжа и в 500 метрах от гавани и исторической крепости, в самом центре развитой городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, объекты для спорта и досуга и т. д.
Инфраструктура:
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