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  4. Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в центре Алании под ВНЖ.

Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в центре Алании под ВНЖ.

Аланья, Турция
от
$139,295
BTC
1.6568883
ETH
86.8446006
USDT
137 718.9763161
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27003
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Подходит под ВНЖ - в Тапу можем указать 200.000 USD.
Меблированная квартиры с одной спальней (1+1) 60 м2 с выходом в сад.

Linea Loft Residence - небольшой комплекс апартаментов, расположен в центре Алании, в 200 метрах от пляжа и в 500 метрах от гавани и исторической крепости, в самом центре развитой городской инфраструктуры - в пешей доступности расположены многочисленные магазины, объекты для спорта и досуга и т. д.


Инфраструктура:

  • Закрытая территория с ландшафтным садом
  • Открытый бассейн с детской секцией  
  • Зоны для загара и отдыха
  • Современные лифты
  • Лобби и консьерж 
  • Кафе
  • Фитнес-центр
  • Сауна и хаммам
  • Бильярд и настольный теннис
  • Зона барбекю
  • Солнечные панели для нагрева воды
  • Резервный генератор  
  • Центральная спутниковая антенна 
  • Интернет-Wi-Fi
  • Круглосуточная охрана
  • Парковка


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Аланья, Турция

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Жилой комплекс Меблированная квартира 1+1 в центре Алании под ВНЖ.
Аланья, Турция
от
$139,295
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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