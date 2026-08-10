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Инвестиционная недвижимость в Муратпаше, Турция

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коммерческая недвижимость
43
отели
5
офисы
19
магазины
8
Инвестиционная Удалить
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3 объекта найдено
Инвестиционная 120 м² в Муратпаша, Турция
Инвестиционная 120 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
$5,23 млн
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Инвестиционная 235 м² в Муратпаша, Турция
Инвестиционная 235 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
$3,66 млн
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Инвестиционная в Муратпаша, Турция
Инвестиционная
Муратпаша, Турция
Коммерческая недвижимость и гостиничные номера – центр притяжения и перспективные инвестиции…
$305,002
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