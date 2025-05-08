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Дома с садом в Мерсине, Турция

Эрдемли
16
Мезитли
11
Енишехир
4
Акдениз
3
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8 объектов найдено
Дуплекс 2 комнаты в Акдениз, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Рекомендуем Вам рассмотреть к покупке квартиру в новом жилом комплексе, расположенном на уча…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Мезитли, Турция
Вилла 5 комнат
Мезитли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 2
Новый проект современного жилого комплекса, состоящий из двухэтажных отдельных вилл планиров…
Цена по запросу
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Дуплекс 5 комнат в Эрдемли, Турция
Дуплекс 5 комнат
Эрдемли, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный дуплекс 4+1 в туристическом центре Мерсина – Аяш. Дуплек…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 7 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 536 м²
Этаж 4
Представляем ультрасовременную виллу для постоянного проживания большой семьи. Вилла 5+2 нах…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Эрдемли, Турция
Вилла 4 комнаты
Эрдемли, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Этаж 1
Для тех, кто ценит уединение и спокойствие, но в то же время для вас важна близость городско…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 6 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Этаж 3
Представляем виллу для постоянного проживания большой семьи. Вилла 5+1 находится в центральн…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 1
Проект Вилл территориально расположен в центральном районе  Мерсина - Енишехир.  В проекте ш…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Енишехир, Турция
Вилла 5 комнат
Енишехир, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2
Современные  виллы, построенные по последним технологиям в Мерсине очень большая редкость. Н…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Мерсине

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Мерсине, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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