Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксеки
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Аксеках, Турция

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 194 м² в Kepez, Турция
Магазин 194 м²
Kepez, Турция
Площадь 194 м²
Инвестиционный магазин с высоким арендным потенциалом в Анталии, Кепез Район Гюнеш, располож…
$197,381
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти