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Пентхаусы с бассейном в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
32
Сарыер
3
Пентхаус В архив
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Цена по запросу

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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