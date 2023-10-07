ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Мраморноморский регион
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в Мраморноморский регион, Турция
Стамбул
32
Сарыер
3
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
3
110 м²
4/4
Квартира 2+1 в строящемся малоэтажном комплексе премиум класса в АвсалларРайон: Анталья, Ала…
€240,763
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
2
75 м²
3/13
€85,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Мерсин, Турция
4
3
185 м²
3/9
Уникальная квартира 185м2 на первой линии Средиземноморского побережья Турции в пригороде Ме…
€141,848
Рекомендовать
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
2
1
51 м²
5
Техника и кондиционеры в подарок во всех квартирах. Резиденция в Оба. Техника: холоди…
€210,554
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Инжекум, Турция
3
96 м²
10/10
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€215,797
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
3
3
170 м²
€76,013
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
6
367 м²
1/1
Ультра роскошная меблированная вилла 4+2 в новом элитном комплексе премиум класса в BEKTAŞРа…
€736,276
Рекомендовать
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
2
3
183 м²
Мы предлагаем вам дом вашей мечты с виллой на продажу в Каргичаке ! Проект, начатый в мае 2…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Yaylali, Турция
1
4
250 м²
Престижная квартира на продажу в Кестеле, расположенная на четвертом этаже, имеет отличную п…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Elvanli, Турция
3
1
90 м²
2
Новый комплекс в Томюке Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрастр…
€100,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
3
132 м²
5/5
Квартира 2+1 в новом комплексе апартаментов премиум-класса со всеми удобствами в МахмутларРа…
€324,181
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с видом на море, с садом
Payallar, Турция
1
1
62 м²
Недвижимость на продажу в Алании привлекает внимание инвесторов с каждым годом. Этот город я…
Цена по запросу
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL